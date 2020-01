Lo que viví en Chivas fue muy fuerte: Almeyda en Argentina

Matías Almeyda, actual entrenador de San Jose Earthquakes en la Major League Soccer (MLS), se refirió este lunes a su paso por las Chivas de Guadalajara durante varios pasajes de la extensa entrevista que ofreció a la cadena TyC (Torneos y Competencias) en su natal Argentina, pues recordó la intensidad y emotividad con que vivió su pasantía por la Perla Tapatía.

El Rebaño Sagrado, que debuta el sábado 11 de enero frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, contó con la inmediata gestión de Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Uriel Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, Macías, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo.

El "Pelado" Almeyda, durante la extensa entrevista que le dio al canal del fútbol argentino, aseguró que "lo que viví en Chivas fue muy fuerte" al referirse a la intensidad y emotividad con la que "en dos años y medio llegamos a siete finales y ganamos cinco". Añadió que la grandeza del club reside en que "Chivas tiene 40 millones de hinchas".

El ex técnico rojiblanco y actual estratega del Eartquakes en la MLS, también señaló que "en Chivas encontre un equipo con mucha pasión, Chivas es México", algo que no es común en Suramérica y reveló de forma tajante que "nos tuvimos que ir por un problema con un dirigente que ya no está en Chivas", pudiera ser el caso de Francisco Gabriel de Anda u obviamente, de José Luis Higuera, con quien se conoció tuvo siempre diferencias en la parte directiva.

