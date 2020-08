Los cinco puntos del acuerdo entre Chivas y su nuevo entrenador en el Guard1anes 2020 de la Liga MX: Víctor Manuel Vucetich

Después de haber echado a Luis Fernando Tena como entrenador, todo indica que el reemplazante en Chivas será Víctor Manuel Vucetich porque, de hecho, el Presidente Deportivo Ricardo Peláez ya llegó a un acuerdo de palabra con el Rey Midas entre la noche del este domingo y la madrugada del lunes.

Por ello es interesante conocer algunos puntos del convenio ya arreglado con el Rey Midas antes de que tenga su primera oportunidad en un club grande a los 65 años:

1- El Cuerpo Técnico: Estará acompañado por dos viejos conocidos como Sergio Almaguer en la función de ayudante de campo y Milton Graniolatti como Preparador Físico, con quienes ya ha trabajado durante su última etapa, en Querétaro.

2- La duración del contrato: En principio será por una temporada, es decir hasta mediados de 2021, aunque eso es lo de menos porque se irá platicando con él paso a paso a medida que transcurran los partidos para evaluar si se han cumplido los objetivos o no. La idea es tenerle paciencia más allá de su arranque en el vigente certamen.

El Rey Midas dirigirá a un grande por primera vez a los 65 años (Jam media).

3- La apuesta por las Fuerzas Básicas: En plena crisis tanto deportiva como financiera -esta última en buena parte por la pandemia del coronavirus- el pedido de la directiva ha sido jugársela por algunos chavos de la cantera como Eduardo Torres, Fernando Beltrán y Gilberto Sepúlveda, por ejemplo.

4- Un salario "normal": Si bien siempre es un ítem importante, en esta oportunidad la conversación al respecto no duró demasiado... "Vuce" ni solicitó "ninguna locura" y llega a Verde Valle más por la gloria deportiva que por el dinero en esta etapa de su vida y de su trayectoria.

5- Tolerancia cero a los indisciplinados: Tanto el Presidente Amaury Vergara como Peláez ya bajaron el mensaje de bronca para el plantel en esta dirección en las instalaciones del club durante el entrenamiento del domingo, apenas horas luego de haber cesanteado a Tena. Ya está pactado con Vucetich que los que no cumplan con las normas de todo tipo y no las respeten no jugarán: no habrá excusas de ningún tipo para las fiestas, los videos comprometedores, las fotos polémicas y demás cuestiones extracancha.