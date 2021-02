Los malos negocios del Guadalajara en el último mercado de pases

Los movimientos realizados por el Deportivo Guadalajara de la mano de Ricardo Peláez en este último mercado de pases han generado mucha polémica. No solamente por la nula llegada de fichajes, si no también por cómo se manejó la institución con los elementos que tenía "colgados" por distintos motivos.

Chivas separó de manera definitiva a 4 jugadores por cuestiones de indisciplina antes de la finalización del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, y los sumó a la lista de prescindibles. A pesar de que se pudo liberar de estos elementos que no iban a tener lugar bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, la realidad es que la manera en la que salieron han dejado mucho que desear.

Ricardo Peláez dejó que desear con los últimos movimientos (Imago 7)

Los malos manejos de la directiva

Josecarlos Van Rankin. Sin lugar en Chivas, el defensor no tuvo otra opción que buscarse nuevo club. Fichó por el Portland Timbers de la Major League Soccer en condición de préstamo, por el cual los de Oregón no tuvieron que invertir dinero. Además, el Guadalajara deberá pagarle el 50% del sueldo mientras el lateral se desarrolla en otro equipo.

Alexis Peña. Similar situación a la de Van Rankin: Peña salió cedido a Cruz Azul y el Campeonísimo tendrá que hacerse cargo de la mitad de su salario.

Eduardo López. La Chofis salió del Rebaño Sagrado y seguirá su carrera en el San Jose Earthquakes dirigido por Matías Almeyda. Por el préstamo del 10 no le ha ingresado dinero a la institución Rojiblanca, aunque por lo menos el sueldo del futbolista corre por parte de los estadounidenses.

José Juan Vázquez. El Gallito tampoco le dejó dinero a Chivas tras irse cedido al Toluca, pero este último se hará cargo de la totalidad de su sueldo.

Dieter Villalpando. Chivas decidió rescindirle el contrato y dejarlo libre tras su enorme polémica por una denuncia de abuso sexual.

En resumen, Chivas se ha liberado de algunos jugadores pero eso no ha significado ninguna fuente de ingreso de dinero. De hecho, es lo contrario: seguirá pagando parte del sueldo de algunos de ellos. Además, hay futbolistas que no serán tenidos en cuenta pero no se les encontró acomodo: Ronaldo Cisneros, Carlos Cisneros, José Madueña, Michael Pérez y Carlos Villanueva, por ejemplo.