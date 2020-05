“Mi salida de Chivas fue algo totalmente sorpresivo”: Ángel Zaldívar

Uno de los buenos nombres que tenía el conjunto rojiblanco, era del chavo Ángel Zaldívar, quien solo se encuentra a préstamo en el Puebla por lo que tendrá que volver a Chivas en los próximos meses. No obstante, el atacante aclaró como se dio su salida del Guadalajara, lo cual a él lo tomó por sorpresa.

El jugador mexicano lo contó de manera exclusiva con Fox Sports, en donde aclaró como se dio la situación, por la cual dejó de pertenecer a la plantilla rojiblanca.

Angel Zaldívar en su paso por las Chivas de Guadalajara. (Foto: Jam Media)

“Mi salida de Chivas fue algo sorpresivo la verdad. Estábamos terminando el Mundial de Clubes, fue ahí cuando me dijeron que tenía que ir a Monterrey. La verdad, no me lo esperaba, después de haber sido el goleador del equipo, ya que no me sentía con la necesidad de salir”.

Sin embargo, también agradeció siempre la oportunidad de sumar minutos con el equipo en los otros clubes, en la cual le dio mucho aprendizaje y madurez deportiva.

“La verdad que salir de Chivas me ayudó mucho a madurar, a ver otro futbol, a poder jugar con extranjeros. Muchas veces el jugador no quiere salir de su casa, de donde debutó y a lo mejor no logró tener el crecimiento esperado. Estoy muy agradecido por la oportunidad”.

Zaldívar tiene contrato con Puebla hasta fines de junio del presente año, por lo cual posteriormente a esa fecha, deberá regresar a las Chivas para pelear un puesto en la plantilla o poder salir nuevamente y aclarar su futuro deportivo.