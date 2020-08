Murió con la suya: los consejos que Luis Fernando Tena no quiso escuchar por parte de la directiva

El Deportivo Guadalajara ha iniciado el torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX de la peor manera posible. No sólo en cuanto a resultados, si no también haciendo referencia a lo meramente futbolístico. El equipo no genera peligro y no abastece de ninguna manera posible a José Juan Macías, por lo que Luis Fernando Tena fue señalado culpable.

El experimentado director técnico dejó el puesto del club tras la inesperada derrota ante Puebla en el estadio Akron y no haberle dado una identidad al equipo en casi un año de trabajo. Él lo sabía: tal como te contamos ayer, el Flaco era consciente de que si no vencía a la Franja lo iban a cesar, por lo que no fue una noticia sorprendente para su persona.

Luis Fernando Tena eligió morir con la suya que aceptar sugerencias (Getty Images)

No sólo que lo sabía, si no que la directiva le dio herramientas para que mejore el funcionamiento colectivo y obtenga un resultado positivo este último fin de semana. Sin embargo, tal como reveló David Medrano en columna para Récord, hizo caso omiso a las sugerencias de los mandamases.

Aquí están las ������ de @medranoazteca



�� Tena ignoró consejos y se 'murió con la suya' en Chivas



�� Marcelo Michel Leaño tiene fuerza



�� Debutantes en la Liga de Expansiónhttps://t.co/bO8EUbpCgn pic.twitter.com/F3eCBCBFKi — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 11, 2020

El reconocido periodista remarcó: "Después de perder ante Santos en Torreón, a Luis Fernando Tena le sugirieron algunos ajustes para tratar de que el equipo mejorara. Al estratega le recomendaron que mandara a la banca a Toño Rodríguez y pusiera como portero titular a Raúl Gudiño; también le comentaron que era mejor opción el Pollo Briseño que el Tiba Sepúlveda y le sugirieron que el Canelo Angulo jugara como segundo contención al lado de Jesús Molina".

"El Flaco escuchó las recomendaciones, pero al final no hizo caso y respaldó a Rodríguez y Sepúlveda, así como al novato Eduardo Torres. El domingo cuando le hablaron por teléfono antes de las ocho de la mañana, Tena ya sabia que su gestión como técnico de Chivas había concluido", señaló Medrano. De esta manera, Tena eligió "morir con la suya".