"No es el momento, pero lo consideraremos": Amaury Vergara deja la puerta abierta al Chicharito

Javier Hernández no está viviendo sus mejores momentos. El exdelantero de Chivas y Manchester United vive un presente confuso en el LA Galaxy: con una sequía prolongada de cara al gol, y un bajo nivel de juego, las criticas han sido una costante en los últimos meses del Chicharito, por lo que muchos hablaban de una posible vuelta al club tapatío.

No obstante, fue el propio Amaury Vergara quien ha acallado todos los rumores. En una entrevista con Fox Sports, el presidente del Rebaño afirmó que el Chicharito no está siendo considerando en este momento, cuando el club se juega su pase a la Liguilla en el Guard1anes, pero que un futuro analizarán la vuelta del goleador.

"Yo le deseo todo el éxito. No había querido hablar sobre el tema y todos estos rumores que hablaban de su vuelta, pero ahora mismo no lo estamos considerando, estamos a mitad de torneo. Yo sé que el va a revertir su situación, y en un futuro nosotros lo estamos planteando. No ha habido conversaciones, por el momento no vendrá", afirmó Vergara.

Indisciplinas en Chivas

Los rojiblancos han estado más en las portadas de prensa por las actitudes de sus jugadores afuera del engramado que por sus actuaciones dentro del campo. La última ha sido la de Dieter Villalpando, quien fue excluído del grupo tras atender un proceso legal en donde se habla de una extorsión al futbolista. Amaury comentó sobre el tema, y explicó que es un grupo joven al que le falta experiencia.

"Tenemos muchos jugadores jovenes, y a veces es común tener todos estos problemas que hemos tenido, la falta de cierto liderazgo. Es un proceso de maduración. Algunas cosas toman su tiempo, pero tenemos un proyecto para los próximos cinco años", destacó el mandamás rojiblano.