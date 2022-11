Hay cicatrices que nunca se borran, sobre todo cuando representas a un club de la importancia de Chivas en una Final del futbol mexicano, por lo que el exjugador del Rebaño, Rafael Medina, recordó la polémica serie contra Pumas del Clausura 2004 cuando falló el penalti decisivo, en donde inclusive él no iba a realizar el disparo.

En aquel certamen, tapatíos y capitalinos no pudieron romper la igualdad durante los 120 minutos del compromiso de Vuelta disputado en el Estadio Olímpico de CU, por lo que fue necesario recurrir a los penaltis, en donde los primeros rematadores fueron Omar Bravo, Paco Palencia, Adolfo Bautista y Manuel Sol; sin embargo, ningún otro elemento quiso disparar, hasta que convencieron al mediocampista.

ver también La postura del Pocho sobre el interés de Chivas

“Lo que pasa es que en toda la Liguilla los practicábamos. De 23 penaltis que tiré, fallé dos. Entonces en ese momento viene Juan Carlos Ortega y el Benja (Galindo) y habla conmigo: ‘a ver cabrón, metiste 21 de 23, obviamente eres el que debe de tirar’.

‘Decidí el lado derecho porque es donde más había metido. Le pegué más fuerte de lo que lo venía haciendo. Dicen que si el estadio o la gente, pero en realidad cuando vas caminando te concentras en meterla. Es ilógico y sería estúpidamente de mi parte pensar en que la voy a fallar y que no quiero quedar campeón”, recordó el exjugador en entrevista con Ramón Morales en su canal de YouTube.

Medina aseguró que sintió el apoyo de todo el plantel y afición tras la falla; sin embargo, sí fue un momento complicado por el que lloró durante mucho tiempo e inclusive, lo orillaron a quedarse en casa durante sus vacaciones.

“Desde el momento que lo fallo, el apoyo fue espectacular de todo el grupo. Se me vino el mundo encima, no esperaba que pasara eso en ese momento. El regreso del estadio, el avión, el camión, todo el camino llorando (…) Nos dieron vacaciones y fueron 15 días en que no salí de mi casa, mi novia tenía que ir a visitarme porque no podía salir.

“Viví mi duelo, me encerré, lo que tuve que hacer para regresar mejor, porque el siguiente año fue mi mejor año con Chivas, que fue cuando jugamos a Libertadores. Sí fue un proceso largo, complicado, pero dentro de la cancha se me olvidaba, por momentos”, concluyó Medina.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!