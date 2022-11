Hay jugadores que por sus buenas actuaciones con algunas instituciones suelen ganarse el cariño de la afición y se convierten en leyendas de algún club, tal es el caso de Ramón Morales quien reveló que estuvo a punto de abandonar al Guadalajara para enfundarse con la camiseta del Atlas, pero por decisiones ajenas a él.

El Eterno Capitán rojiblanco reveló en su canal de YouTube que en 2002, durante las modificaciones internas que se estaban generando por la llegada de Jorge Vergara al club, la promotora intentó vender su carta a los Zorros, situación que el zurdo no aceptó debido a que quería dejar huella en el Rebaño.

“Hubo tres jugadores que en ese tiempo, en esos cambios entre Jorge Vergara, el club y la promotora; dos jugadores que pertenecían al club que eran Omar Bravo y el Venado Medina, y yo, que pertenecía a la promotora, entonces la promotora me dijo ‘te tenemos que vender’, pero yo no me quería ir de Chivas.

“Les dije: ‘yo quiero quedarme aquí, que sea del club’, porque me querían vender al Atlas. Me iba a quedar en Guadalajara, pero no me quería ir de Chivas y no tengo nada con la gente de Atlas, pero tenía poco que había llegado y quería hacer mi historia”, explicó el excapitán del Rebaño.

¿Qué tan importante es Ramón Morales en la historia de Chivas?

El oriundo de La Piedad, Michoacán, se convirtió en uno de los ídolos de la afición por su entrega, liderazgo y técnica individual, ya que durante 10 años que defendió la camiseta rojiblanca consiguió el título del Apertura 2006, además de estar en el top 10 de goleadores del club con 80 dianas.

