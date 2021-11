Ramón Morales es un auténtico ídolo en las Chivas de Guadalajara, donde fue campeón en el 2006 pero también jugó torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Sudamericana con gran nivel, por ello no resulta extraño que revelara lo cerca que estuvo de jugar en Europa, pero admitió que temas administrativos, en su momento, le complicaron su salida.

Frontal y sin “pelos en la lengua”, Ramoncito no echó culpas a nadie, pues como fiel creyente de Dios aseguró que está contento con lo que le ha dado la vida tanto dentro como fuera del futbol, sin embargo en una entrevista con MX Sudamérica explicó las razones por las que no se dio su salida al futbol del Viejo Continente.

“Tuve dos acercamientos en su momento de jugar en Europa. Sevilla de España y Olympique de Marsella, no se dieron, ya que en México te hacían muy difícil salir. El poder salir no era como ‘ya me voy agarró mis malteas y vámonos’. Tenías que pedir un permiso, el club era dueño de tu carta, había que tener un beneficio para todos. Hoy en día si no tienes un contrato puedes jugar donde quieras, antes había un pacto de caballeros que te dificultaba salir y así pasó, hubo circunstancias y no me tocó, no me tocó, ni me quedé frustrado, pero sí me hubiera gustado vivir esa experiencia”, comentó Morales Higuera.

El sueño de dirigir a Chivas

Ramón Morales también reconoció su deseo de volver al banquillo del equipo de sus amores, pues para nadie es un secreto que de niño su afición siempre fue por el Club Guadalajara, pese a que su debut profesional se dio con los Reboceros de La Piedad: “Es un sueño, porque me gusta estar con los jóvenes, me siento capacitado. 11 años estuve en Chivas, de niño le iba a Chivas, pero no es algo que me vuelva loco. Si Dios me da la oportunidad de que llegue seré el hombre más feliz, si no también seré feliz porque así es la vida”, manifestó Morales.

Sale en defensa de Michel Leaño

Ramoncito también se dio tiempo para defender el estilo de juego del estratega rojiblanco Michel Leaño, por encima de lo que hizo Víctor Manuel Vucetich:“Vucetich es un gran entrenador, con mucha experiencia, dije esto en el sentido de que el estilo de juego de Vucetich, al de Leaño va más encaminado al de Leaño con los jugadores que hay, más dinámico, más vertical, recuperan a pelota mucho más rápido, y creo que con Víctor era diferente, más pausado, más lento”.