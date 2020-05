Raúl Gudiño se abre a una salida de Chivas de Guadalajara: "Veremos el futuro si es en otro lado"

El presente de Raúl Gudiño con Chivas de Guadalajara es complicado pues en cuestión de unos meses pasó de ser el titular en el arco del equipo a estar relegado a ser el suplente de Toño Rodríguez y es por eso que la posibilidad de irse de las filas rojiblancas se van abriendo para el guardameta.

En una entrevista con Marca Claro, el portero afirmó que puede estar dispuesto a irse del Rebaño Sagrado. "Hay que esperar, porque todavía no termina el torneo. Ir con calma, analizando situaciones y propuestas. Veremos el futuro, si es en Chivas o si es en otro lado", manifestó el jugador.

La pérdida de minutos ante la llegada de Toño Rodríguez es una de sus principales motivaciones para buscar el futuro fuera del Rebaño Sagrado. "Lo que uno quiere en esta posición siempre es jugar, por eso veremos la mejor opción", indicó el portero que ha vestido la playera de la selección nacional en varias ocasiones.

Sobre dicha competencia ha confesado que saca lo mejor de ambos en busca del puesto. "Es una competencia fuerte, sana y de profesionales. Cada uno tiene que pensar en uno mismo y ahora a mí me toca ese rol. Es una decisión del entrenador y yo tengo que estar preparado cuando me toque".

Sin embargo, Gudiño espera mejorar en Chivas en caso de continuar su carrera en la institución. "No he mostrado el cien por cien de lo que puedo dar, sólo una pequeña parte. Me toca prepararme de la mejor manera para poder sacar todo el potencial que falta por mostrar. Me deja tranquilo porque tengo la mentalidad de trabajar día a dia para expulsar todo eso que puedo dar", añadió.