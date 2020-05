Revelan la canción que motivó a Chivas de Guadalajara y fue cábala rumbo al título de 2006 en la Liga MX

Manuel Sol y Patricio Araujo, dos recordados ex jugadores de las Chivas de Guadalajara, recordaron -durante una entrevista exclusiva con las redes sociales oficiales de la institución tapatía- el campeonato obtenido en el Torneo de Apertura 2006 de la Liga MX y lo hicieron con un especial énfasis en una cábala que tomó el plantel para motivarse y que no abandonó hasta levantar el trofeo de ese certamen.

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena que desde el lunes 20 de abril es obligatoria en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.

Manuel Sol, actual comentarista, recordó la rola de cábala

Una canción del grupo Alegres de la Sierra: "De rodillas te pido", se convirtió en la cábala de la plantilla rojiblanca rumbo al campeonato de 2006, así lo revelaron dos de los integrantes de ese equipo. Uno de ellos es Manuel Sol, ex mediocampista de los tapatíos, quien señaló durante un Live en la cuenta oficial de Chivas en Instagram que "agarraban una de cábala, una canción, la 'de rodillas te pido', porque no perdíamos. Para mí llegó un momento que pedía que ya perdiéramos, porque ya no la aguantaba".

Durante ese torneo de 2006, en el camión de los rojiblancos sonaba la música norteña, debido a que varios jugadores venían de la zona norte de la República Mexicana. Los rojiblancos apenas perdieron cinco de 23 encuentros que disputaron, así que la rola "de Rodillas te pido" sonó hasta el cansancio en el transporte del Club Deportivo Guadalajara. Sol afirmó que "la ponían hasta que vomitara, están cabrones". Mientras que Patricio Araujo, ex defensor de los tapatíos, argumentó: "pero no perdíamos, era la alegría".

