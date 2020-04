Ricardo Peláez espera un castigo mínimo para Víctor Guzmán

A la espera de poder conocer oficialmente la sanción para el mediocampista Víctor Guzmán, quien fue comprado por el Club Deportivo Guadalajara en 15 millones de dólares y no pudo debutar por portar doping positivo, el director deportivo Ricardo Peláez entregó una actualización de la situación con el jugador.

En conversación con la cadena TUDN, el directivo señaló que "gran parte del proyecto estaba basado en posiciones específicas para generar competencia y marcar diferencia, hay diferentes tipos de contrataciones y una de ellas era esa".

"Me habló Amaury y me dijo ‘acaba de suceder esto’, obviamente primero hubo una comunicación de alto nivel entra Liga y el dueño o presidente del equipo que es Amaury, él entra en comunicación con gente de Pachuca, gestionamos de la mejor forma el tema, como se deben hacer las cosas y como las estamos haciendo ahora", complementó Peláez.

En esa línea, añadió que "siguiendo los protocolos, platicar con los abogados, se hizo transparente, de la mejor forma y esperando que el muchacho pueda recibir el menor de los castigos posible, yo sigo pensando y siempre he pensado de que no hubo mala intención, sí hubo un error, pero no mala intención, lamentablemente se cayó esa contratación y sí pienso que era fundamental".

Previo al parón por la pandemia del Coronavirus, Guzmán entrenaba por su cuenta a la espera de conocer los resultados de la prueba B en el Laboratorio de Antidopaje en La Habana (Cuba), y su sueldo es cancelado por Pachuca.