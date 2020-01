Ricardo Peláez habló de Alan Pulido y los jugadores cedidos

Ante varias dudas que ha habido sobre el caso de la venta del goleador de la pasada temporada, Alan Pulido, a la MLS; el Director Deportivo de Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, ahundó un poco más sobre el tema y explicó las razones de la venta del delantero insignia del equipo.

"Yo platiqué con Alan (Pulido) y me expresó su deseo de saliry pues se le consedió su deseo. Se buscó la mejor oferta, llegó muy rápido y se ejecutó", afirmó el directivo en rueda de prensa a los medios nacionales.

Agregó que el club tiene "un universo de jugadores" importante para cubrir cualquier vacante, como es el caso de Ángel Zaldívar quien fue cedido al Puebla por seis meses y que regresará al cuadro rojiblanco al finalizar el préstamo.

Remarcó también que hay muchos futbolistas en varios clubes listos como para jugar en el primer equipo de Chivas en caso de que se produzca alguna baja en el próximo torneo, así como también chicos en las inferiores.

"Tenemos a la Sub 17 campeona con un récord, creo, mundial de puntos y la Sub 20 también es muy buena. Tenemos muchísimos, pero muchísimos talentos. Por eso la idea ya no es invertir, ahora es producir", resaltó.

De esta forma, el dirigente aclara el futuro a mediano y largo plazo del club, el cual ahora, con los refuerzos adquiridos y establecidos en el equipo de Primera, será el de trbajar a profundidad en las Fuerzas Básicas para sacar talentos exportables.

Ricardo Peláez aborda el tema de Alan Pulido, quien según el director deportivo no quería seguir en #Chivas.



Además, Peláez menciona el nuevo planeamiento del Guadalajara, que tiene a varios jugadores prestados para evitar futuras inversiones. pic.twitter.com/oA8a8ATmmf — Rodrigo Camacho Aldaz (@rodrigocamacho_) January 7, 2020