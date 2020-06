Ricardo Peláez recordó su gol con México a Corea del Sur en el Mundial de Francia 1998 a 22 años exactos

Más allá de haber sido el Director Deportivo de tres clubes grandes de México como América, Cruz Azul y Guadalajara en esta última década, Ricardo Peláez también fue un muy bien jugador profesional y hasta llegó a la Selección Nacional, con la que disputó la Copa del Mundo de Francia en 1998 y hasta se dio el lujo de gritar un tanto propio, hecho del que se cumplieron 22 años exactos este sábado 13 de junio. Por ello es que el directivo de Chivas lo repasó en la entrevista con Récord...

En el estreno en aquel certamen, el Tricolor arrancó abajo en el marcador ante Corea del Sur por el Grupo E y se fue 0-1 a los vestidores hasta que apareció Richie a los 6 minutos del complemento para igualar el cotejo y así lo rememoró: “Fue muy especial, es algo que esperé por 15 años porque en el 90 no fuimos por la sanción, en el 94 me quedé fuera de la última lista compitiendo con grandes delanteros como Luis García y Hugo Sánchez, y mi máximo anhelo era jugar un Mundial y anotar. Una noche antes del debut, sabiendo que no iba a iniciar, le dije a Isaác Terrazas 'mañana voy a entrar y a meter un gol'. Y me respondió '¡con que seguridad lo dices, Flaco!'”.

Peláez, durante la caída 1-2 contra Alemania en los Octavos.

Peláez detalló el momento justo en el que ingresó para cambiar la historia en un duelo que culminó con el triunfo 3-1 con los dos tantos posteriores de Luis Hernández: “Nos meten el gol con un desvío en un tiro libre y en el descanso Manuel Lapuente me pide que caliente para entrar. Recuerdo que hasta antes del gol no había tocado la pelota y la primera que toqué fue gol. Lo tengo muy claro, es un tiro de esquina donde yo cabeceo la pelota en un primer intento, pero quedó muerta en el área y nunca en la vida le pegué a una pelota con tanta determinación, corrí agarrándome la cabeza porque no lo creía, fue un momento increíble”.

El exdelantero supo de entrada que era una diana clave y así lo fue, ya que luego México avanzó a los Octavos de Final como segundo en la Zona que también integraron el líder Holanda y Bélgica: “En pleno festejo me di cuenta de que mi sueño se había quedado corto, yo tendría que haber soñado con jugar tres Mundiales y meter más goles. Pero al partido le quedaba tiempo y nos quedaban partidos por delante, entonces no tenía que conformarme”, añadió quien totalizó 43 cotejos oficiales con 16 dianas con la camisa verde.

Es más, Peláez estuvo a punto del doblete, aunque para los árbitros esa conquista fue del Pájaro: “Viene el segundo gol, creo que es una jugada por la izquierda, tira el centro Ramón Ramírez al segundo palo y Luis conecta con el pie, pero el balón me pega en la cara... Al final el gol se lo dan a él, pero lo más importante es que México ganó”.

Más tarde, en la primera instancia de los Playoffs, Alemania se impuso 2-1 y acabó con el sueño nacional en el Stade de la Mosson de Montpellier en un encuentro en el que el Tri empezó arriba con otro tanto de Hernández, pero los europeos lo dieron vuelta con los gritos de Jürgen Klinsmann a los 75 minutos y Oliver Bierhoff a los 86.