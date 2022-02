Luego de que el conjunto regio no pudo salir airoso en su primer duelo del certamen; el atacante se llevó severas críticas.

Rodolfo Pizarro apareció como titular en el Mundial de Clubes con Monterrey y su actuación no fue de lo mejor, razón por la que muchos fanáticos regios le dieron con todo al atacante, quien es uno de los consentidos de los seguidores del Club Guadalajara, por lo que un sector salió en su defensa e incluso aseguraron que su mal momento futbolístico se debe a que no es feliz fuera de la Perla Tapatía.

Rayados se llevó la dolosa derrota de 1-0 frente al Al-Alhy de Egipto, en parte gracias a un error del arquero Esteban Andrada a quien culparon en gran medida por el descalabro, no obstante, Pizarro se volvió tendencia en redes sociales, pues el ex jugador del Rebaño Sagrado también recibió severos comentarios por su pobre rendimiento en uno de los partidos más importantes en la historia del club regio.

En Twitter muchos usuarios aseguraron que Joker ya parece futbolista retirado, mientras que otros cuestionaron que Javier Aguirre lo pusiera de titular cuando casi no jugaba con el Inter de Miami de la MLS desde la campaña anterior, por lo que se podría considerar que llegó casi inactivo al conjunto de la Sultana del Norte.

Pero algunos fanáticos de Chivas indicaron que el artillero campeón en el 2017 bajo el mando de Matías Almeyda no es feliz en Monterey, por ello no tiene el nivel que mejor se le conoce, otros fueron más políticos al expresar que no se sabe si la directiva de Guadalajara hubiera estado dispuesta a esperar que surgiera de nuevo el mejor momento de Pizarro.

Al final del duelo Rodolfo Pizarro reconoció que Monterrey jugó mal y eso también motivó que los aficionados regios explotarán de coraje: “Un mal partido que hicimos, triste todo el equipo, muy desilusionado, no queda más que trabajar y darle vuelta a la página. Ahora hay que darle a la liga”, indicó el futbolista mexicano.