José Juan Macías tendrá que regresar con las pilas recargadas en busca de sumarse a un nuevo proyecto ahora bajo el mando de Marcelo Leaño como entrenador, ya que la última vez que estuvo en la Perla Tapatía Víctor Manuel Vucetich era el técnico, por tal motivo la dirigencia espera que su actitud cambie y esto también le ayude a recuperar el valor de su carta, pues sufrió una devaluación con su paso por España.

En el Rebaño Sagrado las puertas están abiertas para JJ Macías, quien no vivió los mejores seis meses con el equipo Azulón donde no fue considerado más que en ocho partidos y no pudo hacerse notar en las redes enemigas, razón por la cual también sufrió un descenso de tres millones de euros con respecto a lo que anteriormente valía.

Por su parte, tanto Amaury Vergara como Ricardo Peláez esperan y confían en que la forma de ser del atacante de 22 años cambie al menos un poco, ya que el objetivo es que se integre a la plantilla con la humildad suficiente para aportar sus grandes cualidades que no sobran actualmente en el equipo tapatío que marcha con cuatro puntos de nueve posibles y verá actividad hasta el siguiente miércoles en el duelo de la Fecha 4 que fue programado por el mal clima en Ciudad Juárez.

“El alto mando rojiblanco le abrió las puertas cuando quiso, lo dejó ir a Europa a préstamo, donde las cosas no le salieron bien, ahora la gente de Chivas espera otra actitud y que se gane de nuevo a la afición. Por eso, ya quieren que se ponga a jugar y que haga goles, ya que Chivas lo necesita en todos los aspectos, para mejorar en el Clausura 2022 y también se revalore ya que su carta se devaluó 3 MDE en 7 meses”, fue parte de lo que publicó la columna Toque Filtrado de Mediotiempo.

¿Cuándo será el debut de Macías con Chivas?

Se espera que el delantero reporte en Verde Valle el lunes 7 de febrero para ponerse a punto con los trabajos físicos y de ser posible tenga su primera aparición en la Jornada 5, el 12 de febrero frente a Tigres de la UANL en el Estadio Akron, lo cual sería un gran aliciente para que sea cobijado por la afición del Rebaño que ve con buenos ojos su regreso a la institución.