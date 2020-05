¡Salud! La divertida invitación de Luis Fenando Tena a "Tata" Martino para que lo visite en Guadalajara

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, en este ciclo como rojiblanco ha gozado de un humor muy característico y en la parte final del podcast que transmitió Chivas TV con el seleccionador de México: el argentino Gerardo Martino, el timonel de los tapatíos no perdió la ocasión para extenderle una divertida y prometedora invitación ante la mirada de todos, para cuando se termine la pandemia en la república por el coronavirus o Covid-19.

El estratega del Rebaño Sagrado se ha caracterizado, sobre todo en las conferencias de prensa y hasta en la más seria, por sus cómicas salidas o cambios de tema y así bajar un poco la tensión, para aminizar el momento. Algo de esto ocurrió la noche del jueves, durante la última parte de la transmisión del podcast de Chivas TV y en la que Tena extendió una peculiar invitación a su homólogo argentino para convencerlo de visitar nuevamente la Perla Tapatía.

Martino fue emplazado por Tena para visitar Verde Valle ( Foto: FMF)

El "Tata" Martino, quien recorrió la ciudad deportiva de Verde Valle durante sus primeros días como entrenador de la selección mexicana a comienzos de 2019 y en el que fue recibido por Mariano Varela y el entonces técnico José Saturnino Cardozo, fue invitado a participar en el episodio más reciente del podcast de Chivas TV y en el que reconoció la trascendencia de la institución tapatía para el bienestar del Tri al señalar que "hicieron incorporaciones adecuadas, hay futbolistas jóvenes con muchas cualidades, que ya empezábamos a tener en selección mayor. Si Chivas tiene un buen plantel, con buena capacidad individual, entonces la selección estará bien provista, al menos de jugadores locales".

La seriedad y trascendencia de la platica en vivo para los aficionados rojiblancos a través de Spotify y otras aplicaciones de podcast bajó en la parte final de la transmisión, en la que el entrenador del Rebaño no perdió la ocasión para invitar al "Tata" a volver a Verde Valle con una particular promesa: "A ver qué día viene Gerardo (Martino) a Guadalajara. Te voy a dar un refresquito o una tequilita, una torta ahogada" y a lo que el argentino respondió: "Estuve, Luis Fernando (Tena), no molesté a nadie abajo, pero estuve viendo el Clásico (Tapatío)". Y el timonel rojiblanco le insistió: "Avísanos, te invitamos un café, una torta ahogada, un tequila", entre las risas de los conductores del podcast que disfrutaron el intercambio y la divertida propuesta del "Flaco" Tena post pandemia.

Martino, en su intervención, también se mostró tranquilo por el buen nivel de algunos integrantes del club tapatío y aseguró que "para nosotros nos da cierta tranquilidad, porque empiezan a acostumbrarse a jugar con una camiseta pesada. Entonces, el salto de Chivas a la selección no es un salto tan grande, como si estuvieran en una institución con menor repercusión, con menos hinchas. Chivas es noticia todos los días".