Samara Alcalá se despide de Chivas Femenil, tras su paso por Exatlón

La defensora Samara Alacalá publicó un comunicado para despedirse de manera oficial de las Chivas de Guadalajara Femenil, pues no se quiso olivdar del club que la vio nacer de manera futbolística, pues luego de su participación en Exatlón México, ahora será nueva jugadora de la Franja del Puebla para el Torneo Apertura 2021.

La defensora tuvo una pausa en su faceta como futbolista para ser parte del famoso reality de Tv Azteca, lo cual le valió para aumentar su popularidad e incursionar en otro ámbito deportivo, sin embrago volverá a la Liga MX Femenil para ser parte del conjunto poblano, dejando un emotivo mensaje para el Rebaño Sagrado, tanto a sus ex compañeras como para la directiva.

“En la vida como como en tu profesión, es difícil despedirse, pues a través de la convivencia nos hacemos uno con los demás, es por ello que el despedirme oficialmente del Club donde inicie mi trayectoria como deportista/futbolista es complicado. Es por tanto que solo puedo decir “gracias infinitas” a todos los que conformaron este ciclo: Cuerpo técnico, @nellysimonfdz , @amaury_vergara ,compañeras y amigas, cancheros, nutriólogos, staff, cocineras y todo el plantel y afición de chivas. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto", publicó Alacalá en su cuenta de Instagram.

Samará Alcala decidió darse un tiempo antes de volver a jugar futbol a nivel profesional, pues en el 2020 se unió a Exatlón como una de las participantes, sin saber cuándo se daría su regreso ni tampoco confirmando que lo haría con la camiseta rojiblanca y en enero de este 2021 fue una de las eliminadas en el realiy, pero fue hasta ahora que se anunció al nuevo equipo de la lateral.

Samará Alcalá no es la única ex jugadora de las Chivas que se une a este famoso programa, también la segunda mejor goleadora de su historia, Norma Palafox se dio un tiempo dentro del futbol para competir en el mismo reality, pero el que se transmite para Estados Unidos, no obstante, antes de irse la goleadora reveló que volvería pero como jugadora de las Tuzas de Pachuca.