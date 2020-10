Uriel Antuna confiesa que su perspectiva cambió tras las indisciplina de Alexis Vega en Chivas

Uriel Antuna fue uno de los grandes golpes que dio Chivas de Guadalajara en uno de los mercados de transferencia que se generó hace algún tiempo atrás, y que sin duda su presencia en el club es de las buenas incorporaciones que ha sumado el equipo en los últimos años.

El centrocampista atendió durante este martes a los medios en una conferencia de prensa de manera virtual, en la cual platicó sobre una de las polémicas que generó junto a su compañero de equipo Alexis Vega, expresando que cometió el error y que ya aprendió de este momento a su corta edad.

“Sobre el tema de Alexis (Vega) se tiene que aprender, tengo 23 años, soy humano, me equivoco, reconozco, y uno tiene que aprender de sus errores, me quedé callado y trabajé demostrando a la gente que quiero estar aquí. Siempre quiero más, nunca voy a estar conforme con lo que hago y quiero darle alegría a la gente, por eso vine”.

���� Uriel Antuna e Hiram Mier engalanaron el 11 ideal de esta Fecha 14 ���� https://t.co/gNjZGAxt0I — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) October 20, 2020

Por otra parte, confesó que en un principio le costó adaptarse a los trabajos que tenía el conjunto rojiblanco, pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue sintiendo mejor físicamente y conociendo a sus nuevos compañeros de equipo.

“Siempre he tratado de trabajar, los que me conocen ven que he estado trabajando. Al principio me costó un poquito, pero siempre he estado trabajando, siempre busco dar mi máximo para llenarme a mi mismo, aunque al principio no me sentía tan adaptado como ahora en el último tiempo”.

Antuna ha logrado estar presente en doce partidos oficiales durante este Guard1anes 2020, en la que en nueve de ellos inició como titular logrando tener un registro de tres anotaciones en lo que va disputado el campeonato.