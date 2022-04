Uriel Antuna, mediocampista ofensivo perteneciente aún a las Chivas de Guadalajara, se desahogó este lunes en una entrevista exclusiva sobre las claves que marcaron su salida del redil y el reencuentro que ha tenido de su carrera deportiva en la Selección Mexicana tras lograr la clasificación a la Copa Mundial de Qatar 2022, en la que fue parte fundamental con un gol frente a El Salvador en el Estadio Azteca para amarrar el boleto directo.

El veloz extremo, cedido actualmente a Cruz Azul y posible cambio para que Roberto Alvarado se quede en Verde Valle, lideró la actuación del Tri en su victoria 2-0 sobre la Selecta en el Coloso de Santa Úrsula por la última jornada de la Eliminatoria de la Concacaf y que le dio el pase a la cita mundialista. Lo que terminó de catapultar su regreso a la palestra pública.

El "Brujo" Antuna ofreció este lunes una entrevista exclusiva al reconocido programa Fox Sports Radio México, que emite la cadena internacional en nuestro país y que es conducido por André Marín, quien lo recibió y le preguntó sobre el increíble momento que vive. El volante respondió que "siempre trato de dar lo mejor de mi, a veces van bien las cosas, a veces no, pero siempre hay que dar lo mejor. Gracias a Dios, me está yendo muy bien, está el trabajo, la dedicación y bueno, al equipo también, que a final de cuentas somo todos uno mismo".

Marín le atinó a consultar si ¿estará arrepentido Chivas de haberte soltado? A lo que Antuna se limitó a contestar que "eso no lo puedo responder yo". El conductor del programa de Fox Sports afirmó que "yo te digo que sí". El ex mediocampista del Guadalajara refirió que "cada quien tendrá su respuesta. Yo siempre traté de dar lo mejor de mí en el club en el que estuve y bueno, (en Chivas) no se me dieron bien las cosas, pero siempre estuvo el compromiso dentro de la cancha".

El periodista Alberto Lati le recordó al extremo sobre su posible paso al club América en un canje por Sebastián Córdova, que finalmente no se dio y señaló que "lo mucho o poco que supe (sobre este cambio) fue más por redes sociales. Al final uno está en comunicación con tu equipo y la verdad, es que no supe nada de eso, no se pusieron en contacto conmigo, pero tranquilo. A final de cuentas, yo también en mi cabeza llegué a pesar que era momento de un cambio, por lo que estaba viviendo, no me sentía tan cómodo futbolísticamente, no me sentía con confianza y bueno, a final de cuentas trabajé y fui muy presionado. Era por bien mío y bien del club y siempre estuve a disposición, a lo que ellos decidieran por el bien de todos".

Antuna aprovechó la ocasión para desahogarse y reveló que "a veces, uno simplemente no encuentra su lugar. No sabes si es la ciudad, si es el equipo, si es el técnico. La verdad, es que es también difícil comprender, porque no me sentía yo mismo (en Chivas)".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!