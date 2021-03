En Fox Sports reventaron a Chivas por darle vacaciones a sus jugadores

En la jornada de ayer se filtró una noticia que impactó en el mundo del Deportivo Guadalajara, ya que resultó ser algo polémica. Víctor Manuel Vucetich y el cuerpo técnico decidieron darle a los futbolistas unos días de vacaciones hasta el próximo lunes, cuando deben volver a presentarse a entrenar. Esto fue algo que no le gustó a la afición rojiblanca ni a los medios de comunicación.

André Marin, en La Última Palabra de Fox Sports, presentó el tema y dejó en claro su postura: "Perdieron el Clásico Nacional, los humillaron, los pasaron por encima, no tuvieron dignidad y resulta que les dieron una semana de vacaciones a los jugadores del Guadalajara...". A continuación, dos de sus compañeros dieron su opinión: Eduardo de la Torre y Daniel Brailovsky.

Los jugadores de Chivas descansarán hasta el lunes (Imago 7)

Yayo apuntó: "Se me hace mucho tiempo, independientemente de lo que haya pasado. Lo entiendo por la parte de calmar un poco todo lo que está sucediendo, para recuperar el aspecto mental fuera del entorno del club. No soy partidario de castigos".

El Ruso, por su parte, expresó: "Afortunadamente no me tocó (perder así). Pero en mi época te hacían sufrir o te hacían sentir que hiciste algo que no debías en la cancha. Antes, en el día posterior al partido te hacían correr durante horas hasta que escupas sangre, para que sepas lo que le hiciste sufrir a la gente".

"El deporte ha avanzado, esto ya no se hace. Pero hay momentos en los cuales tenés que hacer pagar al futbolista la vergüenza que te hace pasar como técnico, dirigente o hincha. Los castigos aplican y en este caso es un premio. ¿Y un premio a qué? No lo entiendo", sentenció el exjugador del América.

Rubén Rodríguez, en Agenda Fox, también tocó este tema y fue tajante: "Te metieron 3, te humillaron y pisotearon, la afición te lloró, te mentaron la madre en redes sociales y todavía díces `señores váyanse de vacaciones`. Los tienes que tener entrenando a doble sesión, corriendo 200 kilómetros después del ridículo que hicieron".

"LOS CASTIGOS APLICAN Y EN ESTE CASO ES UN PREMIO"#LUPenCasa La contundente postura de @RusoEl23 sobre los días libres que le dieron a los jugadores de Chivas que no fueron convocados a Selección Mexicana, luego de la goleada que sufrieron ante el América en el Clásico Nacional pic.twitter.com/F6YZqpqjCw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2021

¿OTRA INDISCIPLINA EN CHIVAS?#AgendaFOXenCasa



El comunicado del Club Guadalajara por despidos de personal de seguridad@MonicaArredondo @lmsauret @ruubenrod



"Lo peor es que todavía les dieron vacaciones tras la humillación en el 'Clásico Nacional'" pic.twitter.com/HwFt9wszLA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 18, 2021