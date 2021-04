"El siempre ha cargado con la responsabilidad de los penales": Víctor Manuel Vucetich da un 'espaldarazo' a Macías

Chivas se quedó con la vitoria en la jornada 15 y tomó aire. Los tres puntos conseguidos ante Xolos permiten seguir soñando a un equipo que ha quedado deber a lo largo del semestre, y que ha estado a las puertas del último peldaño de la clasificación de este Guardianes 2021.

Ayer ante el conjunto del Tijuana, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich se impusieron con un 2-0 contundente que tuvo un protagonista ajeno al marcador: José Juan Macías. El joven delantero rojiblanco fue el encargado de cobrar una pena máxima en favor del Rebaño al minuto 14' de partido.

Desde los once metros el artillero no estuvo fino y su disparo fue detenido por el guardameta visitante. Este fallo se suma a otros que ha tenido Macías a lo largo de su trayecto con la playera de Chivas y no son pocos los que empiezan a cuestionar su capacidad de ser el cobrador principal del equipo.

Sin embargo, y a pesar de todo el run-run que se ha armado alrededor del jugador, Víctor Manuel Vucetich salió en rueda de prensa a defender la capacidad de Macías, y destacó que, a pesar del fallo de ayer, seguirá siendo el cobrador principal del Guadalajara desde el punto fatídico.

"Ha sido un hombre que siempre ha tenido la responsabilidad de tomar el tiro penal, buscaremos que así siga siendo. Trabajeremos los distintos angulos que le tienen que hacer para que el pueda ejecutarlos con certeza", respondió.