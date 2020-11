Víctor Manuel Vucetich planifica variantes para enfrentar a Necaxa y deja en duda titularidad de Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda

Ya se comienzan a vivir días claves al respecto de próximo desafío que tendrá el equipo rojiblanco durante este fin de semana, cuando las Chivas de Guadalajara tengan que recibir la visita del Necaxa en el Estadio Akron, compromiso que se disputará este sábado a partir de las 21:00 horas donde se definirá el equipo que avanzará a los cuartos de final del campeonato.

Durante esta semana el equipo rojiblanco ha estado trabajando constantemente en la planificación para este compromiso, y por la cual los entrenamientos que se han realizado en Verde Valle han tenido al equipo mentalizado en poder sacar un resultado positivo.

+ Chivas vs. Necaxa: transmisión en vivo a través de Rebaño Pasión.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador del conjunto del Rebaño Sagrado, platicó en una entrevista con Línea de 4 de TUDN en la que expresó que ya está en la planificación del equipo titular para este fin de semana, en la que tendrá algunas variantes para el once inicial.

“Todavía no sé, la verdad es que recién hoy hice ensaño del equipo titular, prácticamente nada, hay varias alternativas. Buscaremos primero que lleguen bien Antuna y Sepúlveda para tomar la decisión si van a participar o no por la fatiga del viaje, ahí me hace pensar de manera diferente”.

El entrenador confesó que tiene la duda de poder contar con la presencia de los dos jugadores seleccionados, teniendo en cuenta que también Uriel Antuna sumó minutos en los dos compromisos amistosos que disputó la Selección Mexicana en el continente europeo.

Caso totalmente opuesto el que vivió el defensor rojiblanco, quien no jugó ninguno de los dos partidos del Tri, pero que pese a eso realizó el viaje respectivo por lo que puede tener un desgaste importante producto de las distancias que han debido recorrer mediante los viajes realizados.