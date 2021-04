"Las maletas ahí están": Víctor Vucetich puso su puesto de DT de Chivas sobre la mesa

Víctor Manuel Vucetich vuelve a estar en el ojo del huracán, una vez más. El Deportivo Guadalajara perdió 1-0 en su visita a Cruz Azul en el partido correspondiente a la Jornada 14 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y todas las miradas se fueron con el DT, quien presentó un esquema táctico polémico y que estuvo lejos de darle resultado.

Con este resultado, Chivas se sigue alejando de la posibilidad de clasificar a la Liguilla, lo que sería un completo fracaso teniendo en cuenta la grandeza de la institución y la jerarquía que hay en el plantel. Esto pesa en la conciencia del Rey Midas, quien aceptó el mal momento de su equipo y puso su puesto en la mesa para que la directiva decida su futuro.

"Ha sido una campaña mala, no son los resultados que hubiéramos querido. Hemos buscado variantes para poder encontrar un grupo que pueda ser más responsable en el sentido los resultados, pero no se ha dado. La situación de nosotros como técnicos, siempre las maletas están ahí. Esa es decisión de directiva, si creen que el trabajo, o no, de nosotros les puede servir", admitió el estratega de 65 años.

Más adelante detalló: "Al final de cuentas, es nuestro trabajo elegir a los mejores elementos. La responsabilidad es de uno y asumimos ese compromiso". El extécnico de la Selección Mexicana, de esta manera, se mostró disconforme con la actuación de su equipo y realizó una pequeña autocrítica en base a los resultados obtenidos a lo largo del campeonato.

Por último, Vucetich fue cuestionado sobre si cree que su equipo no está jugando como un equipo grande, ya que hoy salió a defenderse ante Cruz Azul. "Han habido momentos en los que jugamos bien, otros en los que jugamos mal. Tuvimos situaciones y no pudimos anotar. Han habido momentos en los que cometimos errores de inicio y eso nos ha creado un descontrol. Todos estos factores no nos han permitido tener una estabilidad", respondió esquivando la pregunta.