"Siempre hemos tenido fe en los jugadores": Víctor Vucetich tras el triunfo de Chivas sobre Monterrey

El Deportivo Guadalajara logró un vital triunfo en el estadio BBVA Bancomer en la noche de ayer. Derrotó 1-2 sobre la hora a Rayados de Monterrey en el encuentro correspondiente a la Jornada 12 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX y por primera vez tiene grandes opciones de dar el presente en la Fiesta Grande que se avecina. Todo gracias a los goles de Isaac Brizuela y Alexis Vega.

Víctor Manuel Vucetich, de esta manera, toma un poco de aire y se ilusiona con poder seguir siendo el DT de Chivas más allá de junio. Los futbolistas le están respondiendo bajo presión, algo que lo deja más que conforme. En conferencia de prensa luego del encuentro, el estratega analizó la victoria de sus dirigidos y dejó en claro que actuaciones como estas son las que busca en el Rebaño Sagrado.

Víctor Vucetich, conforme con sus Chivas (Imago 7)

El Rey Midas señaló: "Nosotros siempre hemos tenido fe en los jugadores, no por estos encuentros, sino que sabemos la capacidad que tienen. Hay momentos que no han sacado ese futbol que tienen, que mostraron hoy y el partido pasado o contra León, han tenido pasajes importantes. Hoy se manifiesta bien el conjunto, seguimos confiando en ellos plenamente, con esa fe firme y esa convicción de que el equipo puede dar más, eso es algo fundamental. Ellos saben perfectamente lo que tienen y lo que pueden hacer".

"Considero que el equipo el día de hoy hizo un partido redondo donde se manifiesta como en varias ocasiones del torneo. Ha habido momentos malos, regulares y buenos, hoy confirma esa capacidad que tiene el conjunto de saberse desempeñar de una forma correcta. Creo que esto es algo que se viene hablando con los jugadores, buscando que mantengan este ritmo y este tipo de futbol. Es una respuesta muy positiva", reveló el DT del Campeonísimo.

Más adelante sostuvo: "El equipo ha mostrado desde el torneo pasado cosas muy buenas y dejó de hacer otras por eso no tuvimos el desempeño adecuado. Pero considero que cuando un equipo muestra nivel alto de competencia, ese es el nivel que tiene el plantel. Es algo que debemos buscarlo constantemente, hemos cometido equivocaciones, sin embargo la constancia y perseverancia de este plantel siempre ha estado ahí. Creo que es la actitud, la determinación, el deseo de superación que tienen los jugadores, creo que se dan cuenta que son capaces y eso lo tienen que seguir mostrando".

"Se viene el Clásico, un partido igual de competitivo, ahora necesitamos descansar, recuperarnos. Anímicamente nos da muy buena motivación para enfrentar este Clásico, con la misma convicción que jugamos hoy con Monterrey. El partido con Atlas será complicado, tenemos que jugarlo, el pasado ya no cuenta, el partido que acaba de terminar es parte del pasado, debemos enfocarnos en lo que debemos hacer, no quedarnos con la idea de este encuentro, sino reforzar lo positivo que se hace para poder seguir creciendo", sentenció Víctor Manuel Vucetich haciendo referencia sobre el Clásico Tapatío vs. Atlas.