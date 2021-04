Las declaraciones de Víctor Vucetich que cayeron mal en el plantel de Chivas

El ambiente dentro del Deportivo Guadalajara está lejos de ser el mejor. Más allá de lo que respecta a resultados deportivos, la realidad es que ni la directiva, ni el cuerpo técnico ni el plantel están cómodos con algunas situaciones que se viven en la interna de la institución. Y, luego de la derrota ante Cruz Azul, tuvo lugar otro episodio de esta índole.

Víctor Manuel Vucetich dio la cara tras la mala actuación de su equipo frente a La Máquina en el encuentro correspondiente a la Jornada 14 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. En conferencia de prensa, realizó una fuerte autocrítica y hasta puso su puesto en la mesa de los mandamases. Pero no sólo eso: también lanzó una indirecta hacia sus jugadores que no cayó bien.

"Ha sido una campaña mala, esto no lo hemos dejado de decir constantemente. No son los resultados que hubiéramos querido. Hemos buscado formas y variantes para poder encontrar un grupo que pueda ser más responsable en el sentido los resultados, pero no se ha dado", señaló El Rey Midas, declaración que no pasó para nada desapercibida en el seno del plantel.

Tal como indicó el periodista Álvaro Morales, los futbolistas del Rebaño Sagrado tomaron de mala manera la palabra de su entrenador. "De acuerdo a información que yo tengo de una diversidad de fuentes que hay dentro del Guadalajara, no hay caído bien a los jugadores las declaraciones de Vucetich", explicó.

El polémico reportero hizo énfasis en la frase: "Hemos buscado formas y variantes para poder encontrar un grupo más responsable". "Eso no le ha gustado al grupo. Mis fuentes me dijeron que no hay un modelo de juego", reveló Alvarito. El ambiente está caldeado en Verde Valle y todo parece indicar que el tiempo de Vucetich en el club se agota.