La afición de las Chivas de Guadalajara acompaña a su equipo siempre en el Estadio Akron, pero ahora mostró su malestar en las redes sociales. Sectores del chiverío se organizaban con tiempo para hacerse sentir esta semana, pero se llevaron una sorpresa nada agradable. Los rojiblancos reciben a Toluca en el marco de los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Los chivahermanos alertaron de una inesperada alza en el costo de los boletos para este compromiso de la Liguilla.

El plantel del Rebaño Sagrado trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle, con miras a su partido a los Diablos Rojos. Los rojiblancos ultiman todos los detalles para enfrentarse a los choriceros en el Gigante de Zapopan, en donde se espera otro lleno total en sus tribunas. Chivas confirmó en febrero pasado que vendió la capacidad total del inmueble en formato de chivabono por el resto del torneo. Pero, en la Fiesta Grande, el proceso es otro y arrancó la pasada semana con esta desagradable novedad.

Los chivahermanos, además, vienen de visitar su antigua casa, donde festejaron una victoria 0-1 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Los rojiblancos se despidieron de la fase eliminatoria con el quinto triunfo seguido y seis fechas sin conocer la derrota. Esto, gracias a la joya de gol de Roberto Alvarado (74′). Así de especial fue el triunfo del Guadalajara, que disfrutó su parcialidad asistente. Ahora, se encontraron con una desmedida alza en los precios de los boletos.

La parcialidad de Chivas, liderada por Marco Sánchez, organizador de la visita al Hamilton Forge en Canadá y otros tours, exhibió su descontento. Refirió que “yo no se quién sea el estratega de venta de boletos en Chivas o si este tema le compete a BoletoMóvil, pero se ve que no aprendieron del torneo pasado vs Pumas“. Advirtió que “subes el 50% del costo en la primer ronda y la respuesta hasta hoy es clara. Ojalá me equivoque y la gente se haga presente, pero es que con un aumento significativo, más el cargo por servicio y además entre semana. Creo que es difícil convencer a la gente ir este juego. Cuando más se necesita, siempre siempre hacen esto las personas encargadas de boletos“. Una publicación del 4 de mayo, pero que repercutió hondo en el chiverío.

El reclamo de los grupos de animación

Los sectores más extremos del Guadalajara, como los grupos de animación, también dieron su opinión sobre esta alza en los boletos. La cuenta oficial de la Tribuna Sur Akron en la red social X, recriminó esta decisión. Señaló: “Ay Chivas, tuviste todo para lucirte con tu afición y vuelves a subir los precios en un partido entre semana. Venimos de cerrar en casa, visitar el (Estadio) Jalisco, y renovar abonos. Nada de consideración con tu gente, pero bueno, esperemos el sacrificio valga la pena, ahí estaremos“. La parcialidad rojiblanca mostró que de igual manera agotaron los boletos disponibles en el sector que ocupan del inmueble zapopano.

Chivas vs. Toluca: Cuánto cuestan y cómo comprar boletos

La organización tapatía comenzó la venta de boletos para su compromiso de los Cuartos de Final de Ida del Clausura 2024. Se pueden adquirir a través del portal oficial de BoletoMóvil en el apartado del club para este partido Guadalajara vs. Toluca. La institución rojiblanca publicó el costo de los boletos para este juego, que van desde los 650 hasta los 2,800 pesos. Esto, para los sectores disponibles aún en el inmueble zapopano: Lateral Superior Oriente y Poniente ($650), Cabecera Inferior Norte y Sur ($890), Lateral Inferior Oriente y Poniente ($1,290), Chivas Premier Oriente y Poniente ($1,990) y Club Chivas ($2,800).

Chivas vs. Toluca: Día, hora y lugar de los Cuartos de Final

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el jueves, 9 de mayo. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el club Toluca en la cancha del Estadio Akron. Un vibrante duelo correspondiente a los Cuartos de Final de Ida de la Liguilla del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Un partido que -a falta de la confirmación- tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Guadalajara vs. Toluca

Argentina: 09/05 22:00 horas

horas Chile: 09/04 21:00 horas

horas Colombia: 09/05 20:00 horas

horas Peru: 09/05 20:00 horas

horas Mexico: 09/05 19:00 horas

horas Estados Unidos: 09/05 18:00 horas PT / 09/05 21:00 horas ET

La última vez que Chivas recibió a Toluca en Liga MX

La última vez que Guadalajara recibió a Toluca en el Estadio Akron, ocurrió hace muy poco tiempo: el martes, 30 de enero. Un compromiso en el marco de la Jornada 4 de este Clausura 2024 de la Liga MX. Encuentro que se saldó con una victoria 3-2 sobre los Diablos Rojos. Fernando Beltrán (1′), Pável Pérez (43′) y Ricardo Marín (81′) sellaron el triunfo tapatío. Marcel Ruiz (7′) y Brian García (45+3′) descontaron por los choriceros.