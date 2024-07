Al seleccionado nacional no le alcanzó con anotar el gol del triunfo en Monterrey para que su afición le perdonara sus declaraciones.

Para nadie es un secreto que Jordi Cortizo es el gran objeto de deseo de las Chivas en el actual mercado de fichajes, un jugador que no la pasa nada bien en su actual Club y que no vería con malos ojos la posibilidad de sumarse al Rebaño que dirige Fernando Gago.

Y es que las polémicas declaraciones hechas por el seleccionado nacional en contra del estadio de Rayados de Monterrey y las condiciones del césped, no fueron tomadas nada bien ni por la directiva, ni mucho menos por los aficionados regios que desde entonces traen una campaña en contra del mediocampista.

¿Qué dijo Jordi Cortizo?

En un famoso podcast, el ex jugador de Puebla comentó: “Yo, por ejemplo, aquí termino liquidado por el calor, yo no sudo tanto, en Toluca salgó con el pelo seco. Aquí es la locura salgo empapado, me sudan los talones, las calcetas te las tienes que cambiar en el medio tiempo. Aparte nuestro estadio es un horno”.

De paso aseguró que el Gigante de Acero cuenta con el peor terreno de juego de toda la Liga MX.

La afición exige su salida

Desde entonces, los seguidores de Rayados han criticado duramente a Cortizo. En primera instancia, lo abuchearon cuando ingresó al terreno de juego en el partido contra Cruz Azul. Pero lo más llamativo, pasó por el hecho de que siguieron atacándolo con todo y que fue el autor del único gol con el que vencieron a Monterrey en la jornada 3.

El Club posteo en su cuenta de ‘X’ el siguiente mensaje: “Nuestro jugador del partido de la Jornada 3 fue Jordi Cortizo. ¡Vamos por más Jordi!”.

La publicación estuvo acompañada por una serie de críticas por parte de la afición donde aseguraron que “el tiro de Cortizo no llevaba nada” o “que se vaya el jugador del partido”.

Hay una ruptura entre afición y jugador que parece irremediable. Y es justo en ese escenario donde Chivas se podría beneficiar en caso de que Monterrey abra la puerta a una negociación por su jugador, aunque el entrenador Tano Ortiz al fin le dio una oportunidad como titular y Jordi le respondió de gran forma.