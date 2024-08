“Maltratada“. Así calificó a la afición de las Chivas de Guadalajara en su mensaje, el periodista Rodrigo Camacho. El excorresponsal de Fox Sports analizó la actualidad de los rojiblancos en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión y refirió esos malos tratos. El insider preferido por sectores del chiverío en las redes sociales fue contundente con todo lo que han soportado sus seguidores del Rebaño Sagrado.

El periodista tapatío dirigió su mensaje a la afición chivahermana y sentenció que “hay realmente muy poco que decirle, porque sí me parece que ha sido una afición maltratada. Porque sé que también hay de todo en las aficiones, aunque no han tenido al equipo donde ellos lo quisieran ver, por supuesto. Pero, en comparación con esa era post Matías Almeyda del 2018 hasta antes que llegara Fernando Hierro, las cosas se hacían terribles, de manera pésima“.

El insider del Guadalajara, que se mantiene activo en su canal de Youtube, acotó que “ahora al menos sí hay un panorama un poco más positivo. Creo que eso en cuestión de unos pocos movimientos”. Reveló que “el problema es que el consejo directivo de con ellos, para poder realmente tener el equipo que necesita el Guadalajara y seguir siendo protagonista“.

Camacho recordó que “no se olvide que también Chivas viene de jugar una final, semifinal y cuartos de final. Es decir, también ha estado ahí peleando. Tampoco es que son estos procesos (anteriores) que ya decíamos, donde tenía que hacer cuentas en la penúltima jornada a ver si se metía”. Añadió que “cuando de repente no calificaba o perdía en el repechaje. Creo que eso ya quedó atrás. Pero, ahora falta ese otro paso (de calidad) y ser siempre constante, al menos, en semifinales y estar apostando por la final. Y por supuesto, el título“.

Rodrigo Camacho logró en poco tiempo ganarse la confianza de la afición chivahermana

Rodrigo Camacho analizó a Fernando Gago en Chivas

El ahora comunicador de Univisión Colorado en Estados Unidos analizó la actualidad de Fernando Gago en el redil. Camacho refirió que “haciendo un balance, yo aseguraba y aseguro todavía que ese primer semestre de Fernando Gago fue bueno. Entonces, quizás justamente por eso puse unas (altas) expectativas en el equipo. Ya no es lo que a mí me gustaría ver, que no es mi lugar decir qué me gustaría, sino lo que yo creía: hacia dónde podía seguir creciendo el equipo. Para mí, no ha llegado ahí. Entonces, sería contradecirme“.

Rodrigo Camacho señaló que a Chivas: “le va a seguir costando contra Tigres, contra América, contra Cruz Azul, contra Rayados. Con el resto de los rivales, no de una manera sencilla, los puede solventar de entrada, porque tiene mayor calidad y porque Fernando Gago me sigue pareciendo un buen entrenador“. Acotó el exreportero de Fox Sports que “el problema es este reto de hacer una autocrítica, de replantearse algunas cosas y de ver si puede, pues como cambiar ese chip. Ya no tiene que pensar en que tiene dos competiciones, ni en otras cosas más que enfocarse en la Liga y saber qué es lo que le resta“.

¿Cómo ve Rodrigo Camacho a Chivas para la Liguilla?

El insider rojiblanco reconoció que para este Apertura 2024: “Chivas, por lo que he visto y no porque no crea que tiene ese potencial, me sorprendería si al final del torneo termina dentro de los primeros cuatro“. Señaló que “tendría que venir todo esto que ya dijimos con Fernando Gago, que siento que tiene mucha mano Fernando Gago en lo que está pasando realmente“. Añadió, que “si sigue conviviendo Chivas en esos dos escenarios. Porque sí le recuerdo algunas victorias a Pauno. Incluso su primera, aquella en Monterrey, que Rayados le pasó por encima y terminaron ganando 1-0 (gol de Alexis Vega), porque falla un penal (Germán) Berterame y así”.

Camacho rememoró: “una gestión de Veljko Paunovic que nunca sintió que tenía un centro delantero como él lo quería. Nunca sintió que tuvo el medio centro que quería y en teoría, bueno, ahora Fernando Gago ha tenido a Javier (Hernández), a Erick Gutiérrez, como tal, aprovechándolo más. Entonces, siento que pudo haber recogido Fernando Gago cosas buenas que dejó Pauno y este recogió lo que había. Pero, no había casi nada que rescatar de las gestiones anteriores“.