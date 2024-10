Los rumores se confirmaron esta semana y Fernando Gago acapara toda la atención mediática por su posible salida a Boca Juniors. El actual entrenador de las Chivas de Guadalajara pudiera abandonar el redil en los próximos días tras concretarse la oferta de los Xeneizes. Un reporte desde Verde Valle alertó de una reunión que definió el futuro del director técnico en este Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

Jesús Bernal, insider del Rebaño Sagrado para ESPN, reportó desde la casa club rojiblanca que Gago, “hasta ahora, trabajó con toda normalidad. Hoy, tanto él como su cuerpo técnico estuvieron a cargo de la práctica de este día. Ojo, hay una reunión en estos momentos aquí en Verde Valle. Están Fran Pérez, Juan Carlos Martínez, el cuerpo técnico también está aquí dentro y habrá que esperar el resultado, qué es lo que suceda“.

El periodista tapatío de ESPN reconoció que en Guadalajara: “Han sido horas de muchísimo movimiento, entra y sale gente. Mucho ajetreo por esta situación, donde Fernando Gago le ha dicho que sí a la tentación que le ha puesto Boca Juniors de dirigirlos en este semestre“. Se espera que el club argentino pague la cláusula de salida del estratega, para que se oficialice su partida de las Chivas.

Bernal ante la consulta que “Gago ya ni siquiera dirija el Clásico Tapatío”, refirió que “no lo sé si sea de esta manera. Porque no descarto otro escenario: que de la misma directiva se molesten y pues, de una vez (que se vaya). Porque tampoco es hacerle un favor a Chivas el quedarse a dirigir el Clásico Tapatío“. En la mesa de ESPN reaccionó Adal Franco y replicó que “si hace eso, lo estaría despidiendo y si lo despide, más bien, le va a tener que pagar”. Jared Borgetti acotó que “Chivas no va a hacer eso“.

¿Cuándo se irá Fernando Gago del Guadalajara?

El reportero de ESPN en la Perla de Occidente negó cualquier posibilidad de una continuidad de Fernando Gago hasta diciembre. Bernal reconoció que “Boca lo está buscando para ya, para ayer. Y probablemente sería la mejor salida de Fernando Gago, porque no cerraría las puertas. Pero sabemos lo que para los argentinos significa que les hable Boca o River, no. Entonces, es también a lo que Chivas se arriesga al traer a este tipo de personajes y ahí el tema con lo que he platicado con algunas personas, me dicen: Lo de la cláusula, no. Está muy bajita“.

Jesús Bernal ante la posibilidad que todo pudiera definirse hoy, dio una clave para poder cerrar cualquier trato. El comunicador señaló que “pudiera ser, porque están en reuniones. Siguen reunidos y ha sido un día muy ajetreado. Pero, no quisiera adelantarme, porque básicamente para que esto se haga oficial, depende que caiga el dinero“. Una vez se cancele su cláusula de salida, podrá anunciarse su partida. En cuanto a un Plan B para el banquillo tapatío, reconoció que “los tomó de mucha sorpresa este tema. Habrá que ver el perfil que buscan. Porque esta directiva ha buscado perfiles no formados en México”.