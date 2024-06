Al final llegó la autocrítica en Alexis Vega y el propio futbolista reconoció que su falta de profesionalismo terminó con su estadía en el Rebaño Sagrado.

La serie de indisciplinas que tuvo en su etapa con las Chivas provocó que el seleccionado mexicano fuera objeto de las críticas por parte de especialistas y la propia afición, que despidió con abucheos a un futbolista que pintaba para ser un ídolo en Guadalajara.

En medio de su participación en la Copa América, el ahora futbolista del Toluca reconoció que él tuvo algunas actitudes fuera de la cancha que afectaron su rendimiento en el terreno de juego, pero que ahora, más maduro, espera sacarse la etiqueta de indisciplinado.

Alexis Vega asumió su responsabilidad

Justamente el entrenador de la Selección, Jaime Lozano, alabó las cualidades de Vega luego del partido contra Brasil al mencionar que “el tema de su vida personal le afectó en su carrera para dar el salto a Europa”.

Al respecto, el exjugador de las Chivas mencionó: “Siempre tomo las palabras de mis técnicos de la mejor manera. No dicen tampoco ninguna mentira, todos sabemos por lo que he pasado y he vivido. Son circunstancias en las cuales esas etiquetas yo me las gané. Yo me aventé mis cagadas, esa es la realidad. Después, el profe sabe y yo sé la calidad de persona que soy, el gran jugador que soy. Después me toca demostrar en la cancha”

“Me quedé callado muchísimo tiempo, no me molesta que hablen de mí. A veces veo los comentarios, los memes, y me cago de risa. Yo soy así, todo lo tomo con una buena sonrisa y después trato de responder en el terreno de juego”, añadió en plática con Azteca Deportes.

¿Cuáles fueron los números de Alexis en Chivas?

Alexis, de 26 años, pasó de 2019 a 2023 con el Rebaño Sagrado, donde disputó 135 partidos y anotó 27 goles. Es una realidad que nadie puede dudar de su calidad, un jugador diferente que incluso fue protagonista en el Mundial de Qatar 2022.

El verdadero paréntesis en la carrera de Vega pasa por el impacto que tiene en los juegos decisivos. No anotó ningún gol en Liguilla con las Chivas, ni al América en los clásicos. Un jugador con mucho talento que quedó a deber en Guadalajara.