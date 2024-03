Alfio Basile criticó a Fernando Gago por su salida de la Selección Argentina: "Me sentí traicionado"

Al margen de su corta carrera como entrenador, la cual lo tiene hoy en el banquillo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago tuvo ua gran trayectoria como jugador. El exmediocampista vistió las playeras de importantes equipos como Boca, Real Madrid, Roma y Valencia.

Asimismo, el buen pie y la elegancia de Gago lo llevaron a representar durante muchos años a la Selección Argentina, donde obtuvo una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 y también disputó la final del Mundial de Brasil 2014. Allí, justamente, fue donde supuestamente “traicionó” a un entrenador.

Semanas atrás ya se había hablado de que Gago habría sido uno de los jugadores argentinos que “le tendió la cama” al entrenador Alfio Basile para que en su lugar pusieran a Diego Armando Maradona. Esta vez, el propio Basile rompió el silencio y habló al respecto con ESPN.

Basile criticó la actitud de Gago

Alfio Basile dio crédito a las versiones sobre una posible cama que tuvo a Gago como protagonista: “Tendría que decírselo en la cara, pero creo que él estaba con un drama personal. Él no puede tener ninguna queja sobre mí porque en Boca lo puse de todo y lo vendieron al Real Madrid en millones de dólares. Se salvó para siempre. Si se quejaba de mí, cada uno que piense lo que quiera”, dijo quien fuera entrenador del América.

Gago es acusado de haber impulsado la salida de Basile para el arribo de Maradona (Imago)

“Lo que pasó con Gago es que sentía celos de Mascherano porque era titular. A veces los puse juntos en la cancha, pero él nunca me dijo nada en la cara. Cuando estaba conmigo se mostraba tenue y tranquilo, por eso me dio bronca. Me sentí traicionado”, insistió Basile respecto a la supuesta actitud del hoy estratega de Chivas.

La Copa América 2007 marcó el final del ciclo Basile

El exentrenador, ganador de dos Copa América con Argentina, aseguró que perder la final de ese certamen ante Brasil, en 2017, fue el detonante para su posterior salida. “En ese momento yo sabía que se movían las aguas. Vi que había un movimiento entre los jugadores y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual. Yo venía podrido con un par de jugadores, que no te voy a decir el nombre jamás. Así que fue un momento para irme”, afirmó Basile.