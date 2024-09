Chivas de Guadalajara volvió a dominar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, pero no lo concretó en el marcador. Los rojiblancos perdieron 1-0 ante Cruz Azul en la Jornada 9 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Analistas y periodistas coincidieron en su crítica al cuestionar la capacidad de los tapatíos ante rivales de mayor calidad.

El Rebaño Sagrado sufrió del mismo mal que ante América, hace una semana, en el Clásico Nacional. De nuevo, el Jugador del Partido recayó en el arquero. Así lo resaltó Fernando Cevallos, insider rojiblanco de Fox Sports, al señalar que “el portero colombiano Kevin Mier terminó siendo la figura de Cruz Azul en un partido donde Chivas volvió a tener mucha llegada y nula contundencia“.

César Huerta Salcedo, analista del sitio AS, advirtió que “otra vez, Chivas no había hecho un mal partido. Pero de nuevo, con eso no alcanza ante equipos altamente competentes“. José María Garrido, reportero de Claro Sports, alertó que “a los primeros de la clasificación no basta con jugarles bien y hacerles más oportunidades. El futbol se gana con goles. Las Chivas de Gago cojean del mismo pie“.

El argumento de Alex Ramírez, periodista de Radiorama Deportes, fue uno de los más consistentes. Explicó que “Chivas hoy confirma que es un equipo para hacerle la fiesta a los de arriba, que no tiene punch para pelear con los poderosos. Le gana a los débiles, pero con los grandes se queda sin reacción ni acción, porque carece de agresividad. No tiene ofensiva contra los grandes“.

¿Qué dijeron los insiders de Chivas tras el revés con Cruz Azul?

De los insiders de Chivas en los medios más reconocidos, solamente aparecieron en sus cuentas personales Jesús Bernal y Villa Villa. El reportero de la cadena ESPN advirtió que “la diferencia entre Chivas y los equipos TOP es la calidad. Por algo el Rebaño no pudo vencer a Toluca, Tigres, América y Cruz Azul. No es casualidad“.

Omar Villarreal Villalbazo, periodista de TV Azteca, fue más directo y retó al alto mando del Guadalajara. Esto, luego de señalar que “tienes que meterle más lana Amaury Vergara, porque vs los candidatos nos quedamos cortos“.

León Iturbide, colaborador de Rebaño Pasión y Bolavip México, cuestionó: “¿Es culpa de Fernando Gago? Su equipo pelea y genera ocasiones, el problema es que la directiva se aferró a jugársela con un veterano que se lesiona hasta jugando solo 15 minutos. Chivas necesita un delantero consolidado. No es culpa de la Hormiga, él debe llevar su proceso“.