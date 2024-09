Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, lanzó el fin de semana un dardo contra el arbitraje del Clásico Nacional. Los rojiblancos no lograron concretar su dominio en la cancha y perdieron 1-0 con el Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes. El estelar zaguero de los tapatíos recibió una respuesta contundente de aficionados y periodistas al tundirlo en su intento de polemizar.

El central titular en la alineación que presentó Fernando Gago en este partido de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2024 se quejó públicamente. Los tapatíos no pudieron anotarle a las Águilas, para extender varias rachas adversas ante su eterno rival del futbol mexicano. Pero, el Pollo no perdió la ocasión de buscar polémica por no revisarse una jugada en la que fue protagonista.

El Pollo Briseño se refirió de manera específica a una jugada en la que exigió un penal. Esto, debido a la supuesta mano de un defensor del América tras un remate suyo de cabeza en el área. El defensor se quejó al cuestionar: “¿Del minuto 78 al 81 no pasan las repetición? ¿Por qué será? Quiero pensar que por los anuncios no?“.

Las réplicas no tardaron. Principalmente de parte de los aficionados de Chivas molestos por el resultado final del encuentro. La cuenta Archivos Chivas le reclamó: “Cierra el hocico y ponte a jugar pinche mediocre” al contestar su post con el video de un cabezazo errado en los últimos minutos. El analista Damián Zamogilny, parte de la transmisión oficial por la cadena TUDN, fue más contundente. El Ruso le señaló: “Si te refieres a nuestra transmisión teníamos mucha venta, ¿pero qué jugada necesitas ver de nuevo? ¿Te parece que una repetición hubiera hecho la diferencia de alguna forma en el partido? ¿Revisaste lo que dejaron de hacer como equipo y cómo el América con poquito les sacó el partido?“. Salió tundido, el Pollo.

Cuándo vuelve a jugar Chivas en Liga MX: Día, hora y lugar

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el miércoles, 18 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el Club León en la cancha del Estadio Akron. Una duelo en el marco de la Jornada 8 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Un partido que tiene pactado su inicio a las 19:05 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

Guadalajara vs. León