Chivas Guadalajara se prepara para llevar adelante su primer amistoso ante Querétaro de cara al Apertura 2023. Por otra parte, previo al encuentro, Veljko Paunovic llevó adelante una conferencia de prensa en la que habló del estado de salud de Alexis Vega.

Desde su llegada al Rebaño Sagrado, el entrenador europeo no ha parado de lidear con las lesiones de sus jugadores. Una de las más dificultosas para el plantel fue la de José Juan Macías quien se resintió al romperse nuevamente los ligamentos.

Por otro lado, de cara al Apertura 2023 de la Liga MX, Veljko Paunovic no solo sufrirá la baja Roberto Alvarado por ser convocado a la selección, si no que además pierde a Alexis Vega de cara al inicio del torneo. Es por esto que el timonel Rojiblanco habló del estado de salud de su atacante.

“En cuanto Alexis Vegas hoy se estará efectuando las últimas pruebas para saber el alcance de su lesión que tiene o simplemente de cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que se recupere”, expresó el serbioespañol en diálogos con la prensa.

Paunovic se tortura por la final que perdió ante Tigres

En la misma conferencia de prensa, Veljko Paunovic recordó la final perdida ante Tigres. “Después de la Final me he torturado todos los días, desde mis análisis y evaluaciones. Me siento responsable de la derrota contra Tigres. En la segunda mitad no le di soluciones al equipo para combatir los cambios del rival, sigue siendo duro asimilarlo pero utilizo la derrota para aprender”, recordó el entrenador del Rebaño Sagrado.