Carlos Hermosillo reaccionó el fin de semana a los cuestionamientos de sus compañeros y defendió la gestión de Fernando Hierro. El exfutbolista, como parte de la mesa de un programa de televisión, salió al paso de la criticas por una posible salida del español a Arabia Saudita. Ante la sorpresa de todo el panel, el exrojiblanco tundió a las Chivas de Guadalajara en su defensa del directivo.

El exdelantero de Selección México apareció el domingo en la mesa del programa La Última Palabra, que transmite Fox Sports. Hermosillo interrumpió las criticas de los periodistas a la oferta que analiza el directivo del Rebaño Sagrado, proveniente del club saudí Al-Nassr. La publicación del extracto del episodio advierte que “la incógnita continúa en el equipo rojiblanco sobre su director deportivo“.

La mesa del programa de Fox Sports analizaba, además, el desempeño de Fernando Gago en el banquillo del Guadalajara. Esto, en comparación a la gestión que dejó el serbio Veljko Paunovic. En ese espacio, surgió de los periodistas la incógnita de: “¿Por qué no le preguntaron a Gago por la posible salida de Hierro a Arabia Saudita?“. La reacción de los expertos: Hermosillo, Christian Chaco Giménez y Rafael Márquez Lugo fue inmediata y obvia en defensa del timonel.

Hermosillo increpó en varias ocasiones al conductor Alex Blanco. Primero, le advirtió: “¿Crees que tenga mucha importancia que le pregunten (a Gago) si se va a ir (Hierro)?“. En su siguiente interrupción, le cuestionó: “¿No tiene derecho a escuchar otra oferta? Está bien y ¿no puede escuchar?“. De inmediato, asumió la palabra y defendió así al español: “Fernando Hierro llegó, trajo a Paunovic, llegaron a una final. Calificaron al equipo, cuando era un equipo que ni siquiera calificaba, que quitaban y quitaban técnicos. O sea, tampoco ha hecho un mal trabajo, eh“.

La mesa analizaba los torneos de Gago y Paunovic al cambiar de tema a Hierro (Fox Sports)

Carlos Hermosillo criticó a los periodistas

El exdelantero de Chivas, con un pasado nada agradable en el redil, cuestionó las criticas de los periodistas Alex Blanco y Rubén Rodríguez. El exCruz Azul les refirió que “no, a mi estas cosas, papistas, de que ¿por qué escuchan ofertas? y… ¿Cuál es el problema?“. Así le advirtió a Blanco: “¿tu no tienes derecho a escuchar a una oferta?“. A lo que el conductor del programa, afirmó que “claro, todos“. Hermosillo reiteró: “¿Y?, ¿te hace más o te hace menos? Pues, sí. Al final: Oye, se acaba mi contrato o tengo una buena oferta. Yo decido“.

Hermosillo recordó las criticas contra Veljko Paunovic

Carlos Hermosillo, durante su instante de furia dentro del episodio dominical de La Última Palabra, también recordó lo sucedido con Veljko Paunovic. Esto, cuando los periodistas criticaron al entonces entrenador rojiblanco por analizar una oferta del club Almería en España y ahora está desempleado. El exatacante advirtió: “¿Y dónde está Paunovic?“. Les recordó que “ese día hablamos, porque tenía una oferta de un equipo, ¿dónde está Paunovic? ¡En ningún lado!“. Añadió, para refrescar la memoria del panel, que “perdóname. Estaban ustedes cuestionando, porque una oferta de un equipo que iba en último lugar y ¿qué sucedió? Se fue y no agarró ningún equipo. Fue especulaciones de todos“.

La opinión de Rafael Márquez Lugo

El exgoleador del Guadalajara hasta su retiro participó en la discusión y dio su apreciación sobre el problema que tuvo Veljko Paunovic en Chivas. Márquez Lugo refirió que “para mi el tema de Paunovic se da más porque él siente que ya no iba a dar en el vestidor y eso no tiene absolutamente nada que ver con: Es que no está comprometido. No, si él ya sintió que con el vestidor, con ciertos futbolistas ya no daba. Simplemente ya no iba a poder alcanzar a donde había llegado en dos torneos y chao, se acabó. Y eso no significa no estar comprometido, no se puede ni comparar con lo de Hierro“. Agregó que “ahorita lo de Hierro es estarle buscando” o meras especulaciones.