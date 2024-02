Armando González, juvenil de las Chivas de Guadalajara, entró de cambio el miércoles en la victoria 1-3 sobre Forge FC en la Concachampions 2024. El canterano rojiblanco a su salida del Tim Hortons Field de Hamilton, Ontario, platicó con los medios. Hormiga reveló a los presentes sus pláticas con Javier Chicharito Hernández en el vestidor y le recomendó “que siga allí con él, aprendiendo“.

El joven delantero del Rebaño Sagrado jugó la última media hora del encuentro, para concretar la victoria en Canadá. Esto, gracias a una notable actuación de Cade Cowell, quien marcó doblete (26′ y 63′) y además, asistió a Ricardo Marín (45+1′). Terran Campbell (32′) descontó por el Forge FC. Un partido de la Primera Ronda de Ida de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, que fue aprovechado por talentos como González.

González, conocido por la nueva generación de aficionados como: el Goleador Otaku, platicó con los medios presentes en la zona mixta del Tim Hortons Field. Hormiga (60′) entró de cambio por Ricardo Marín, quien salió ovacionado por los chivahermanos presentes. Esto, sólo segundos antes que Cowell coronara su doblete frente a los canadienses.

El atacante reconoció: “Que vamos por todo. Tenemos esa mentalidad de ganar y ganar. Lo que nos inculca el profe (Fernando Gago), que siempre vayamos por todo y ganar“. Al ser consultado sobre ¿qué esperar de los jóvenes de Chivas? Replicó de forma contundente: “Nuestro 100%. Nuestra total dedicación hacia este club, a la afición, a nosotros mismos y al equipo“. Sobre la influencia de Gago en el vestidor, admitió que “es algo que nos ha inculcado el profe (Gago), creernos que somos ganadores, porque somos ganadores. Con su ideología de juego, yo creo que todos nos hemos sentido muy a gusto“.

Hormiga reveló sus pláticas con Chicharito

El juvenil delantero de las Chivas fue consultado sobre las bajas temperaturas que enfrentaron en la cancha del Tim Hortons Field. Reconoció que “sí, obviamente está haciendo frío y yo, que me tocó estar en la banca, pues allí se sintió más. Pero no lo sentimos como excusa, no. Dijimos: Venimos aquí, ya estamos aquí y ahora, hay que hacer que valga la pena“.

González, en cuanto a la influencia que ha tenido de Chicharito Hernández desde su regreso al redil, se confesó con una sonrisa en el rostro. El ariete, de apenas 20 años de edad, reveló que “hasta ahora, él me ha dicho que siga trabajando igual. Que siga ahí con él, aprendiendo“. Argumentó, que “él, creo que la experiencia que nos va a sumar al plantel es increíble. Aparte del nivel futbolístico que él tiene, pues una leyenda del futbol mexicano. Entonces, obviamente, ahí voy a aprender lo máximo que se pueda de él“.

Debut internacional y el soñado primer gol

Armando González habló de su estreno en la competición y reconoció que “sí, pues, contento por poder sumar mis primeros minutos en un torneo internacional. Seguir sumando, seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir aportando, cuando el equipo me necesite. Sean cinco o 10 minutos, yo voy a dar mi máximo esfuerzo“. Así demostró, el atacante su compromiso con la playera rojiblanca.

Se emocionó notablemente al ser interrogado por su debut goleador como profesional. Hormiga, con humildad, aseveró que “sí, primero Dios, viene mi gol. Yo estoy seguro“. Le replicaron, ¿cuándo, el sábado o el martes, cuándo te ves? A lo que reiteró, que “los tiempos de Dios son perfectos, yo voy a seguir trabajando“. Sobre la presencia de un sector importante de la afición tapatía en las tribunas del Tim Hortons Field, afirmó que es “increíble. Siempre a dónde vayamos hay un chivahermano y eso es una emoción y una motivación muy grande“.

González desmitificó la intensidad de Fernando Gago

El hijo del Mandín: Armando González Bejarano, exfutbolista de Chivas, platicó sobre la intensidad del entrenador argentino del Guadalajara. Platicó que “él (Fernando Gago), más que intenso; creo que nos da mucha confianza. Nos hace dar la mejor versión de nosotros, eso es lo que podría decir del profe“. En cuanto a la oportunidad de tener minutos con el primer equipo, admitió que “es un sueño, siempre quise jugar aquí. Llevo aquí desde la Sub15, me maté por esto y como dije, voy a seguir trabajando para mejorar cada vez. Si hoy me dieron cinco (minutos), que la próxima semana me den 10“.

No se sienten superiores en la Concachampions

Armando González Alba no siente superioridad de Chivas y mostró su respeto al rival, de cara al partido de vuelta en Guadalajara. El ariete afirmó que “no hemos ganada nada. Queda otro partido y quedan muchos partidos en nuestro objetivo que es ser campeones, pero vamos paso a paso, partido a partido“. Sobre el Forge FC, analizó que “es muy buen rival, no por eso hoy también fue un buen partido y por algo está en esta copa. Es muy buen rival“.