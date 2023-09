Javier Ledesma, exportero de las Chivas de Guadalajara, evaluó la gestión del entrenador Veljko Paunovic tras la humillante derrota en el Clásico Nacional. El Zully cuestionó que no hay “pretextos para justificar la derrota“, que por muy dolorosa que sea, “tampoco vamos a tirarnos al piso“.

El guardameta campeón con el Rebaño Sagrado en el torneo 1986-87 ofreció su análisis en una entrevista exclusiva con Edgardo Avelar para AS México. Zully reaccionó a la caída 4-0 ante el América en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. ¿Debe irse Paunovic?

El exarquero del Guadalajara consideró que “América fue superior totalmente, pero decir que Chivas tuvo una pobre actuación, es irse a los extremos. América siempre ha tenido buenos planteles, ahora hizo un buen partido y paso por encima de Chivas, no vamos a ponerle ningún pero“.

El inolvidable portero de las Chivas se confesó “molesto por el resultado, obviamente. Un 4-0 de repente se distorsiona muchísimo; es cierto, que América tuvo en Diego Valdez a un hombre que marcó diferencia totalmente. El funcionamiento de Guadalajara no fue el mismo del que llegó a la final en el torneo pasado, recibieron anotaciones que no pudieron responder, por eso no hay palabras y pretextos para justificar la derrota“.

La evaluación del Zully a la gestión de Veljko Paunovic

Javier Ledesma, protagonista en muchas ediciones del Clásico de México, reconoció que “Paunovic necesita un poco de mayor tiempo. Es cierto que es la tercera derrota, eso se tendría que analizar, cómo han sido los juegos. Se inició bien el torneo, con rivales del rango de los grandes. Ahora es la tercera derrota y han sido contra América y Rayados, por eso, se debería ser muy analíticos para saber por qué no se ha podido ganar“.

El exportero del Guadalajara añadió a AS México que “hay que darle la dimensión exacta y correcta a este proceso de Paunovic. Es cierto que tuvo la posibilidad de ser campeón, cuando ya tenía la ventaja y le ganaron el partido en el medio tiempo. Por eso hay que hacer una evaluación más certera y precisa si este proceso podrá dar resultado. La derrota con América es muy dolorosa, pero tampoco vamos a tirarnos al piso“.