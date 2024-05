A principios de 2022, Chivas y Cruz Azul decidieron intercambiar piezas importantes en sus equipos. Con el paso del tiempo, el movimiento ha sido un ganar-ganar para ambas instituciones. Guadalajara se desprendió de Uriel Antuna y obtuvo al Piojo Alvarado, un movimiento entre dos de los mejores futbolistas mexicanos en la Liga MX.

La actualidad de los dos atacantes es muy similar. Ambos forman parte de la Selección Mexicana y firmaron una gran fase regular en el Clausura 2024. Por un lado, Antuna fue campeón de goleo del campeonato con ocho anotaciones; por el otro, Alvarado es el líder y motor de unas Chivas que cerraron con cinco victorias de forma consecutiva.

¿Cuáles son los números de ambos jugadores en su Club?

Desde su llegada al Rebaño Sagrado, el Piojo acumula 94 partidos disputados, con 18 goles y 17 asistencias. La cuenta pendiente de Alvarado sigue puesta en el campeonato de la Liga MX, el cual sí obtuvo en su anterior etapa con Cruz Azul.

A su vez, Antuna ha disputado 96 partidos con la Máquina, donde registra 26 anotaciones y 14 pases para gol. Las cifras son similares, aunque ligeramente favorables para Uriel.

¿Qué opinan los expertos?

Las opiniones son encontradas y no es fácil definir quién ganó con el intercambio de seleccionados. Lo cierto, es que se trata de una cuestión meramente de percepciones, pues ni Chivas ni Cruz Azul parecen estar arrepentidos con la decisión tomada en aquel entonces.

“Cruz Azul salió ganando con Uriel Antuna, pero no es que Chivas haya dejado ir tanto con su salida. Su llegada a Cruz Azul le permitió variantes por el carril derecho y que jugadores como Nacho Rivero sean más versátiles. Aunque su valor es menor que el de Alvarado, su estilo y cualidades de ataque a profundidad encajan bien, además del juego elevado que les brinda a los delanteros. Gana en lo deportivo y su actual torneo es el ejemplo, al ser de los goleadores del equipo y del semestre. Prácticamente hizo la labor que le correspondía al Toro Fernández, refuerzo de lujo que se lesionó. Además, lleva más goles que en todas sus campañas con Chivas juntas”, dijo el reportero de Imagen TV, Christian Mendoza.

Por su parte, Emmanuel Gutiérrez, reportero de Radio Fórmula ve ganador al Guadalajara, por la simple razón del volumen de juego que genera el atacante de Salamanca, Guanajuato, quien tiene un mayor peso en el chiverío que Uriel con La Máquina cementera.

Piojo Alvarado está en su prime con Chivas

“Sin duda Chivas, el Rebaño encontró en el Piojo ese medio ofensivo que tanto buscó. Pelea cada pelota, recupera balones, es un líder y sabe definir cuándo se necesita. En 94 encuentros disputados, con Chivas logró marcar 18 tantos y ha dado 17 asistencias. No parecen ser números impresionantes, pero todo lo que refleja en la cancha ningún otro jugador de Chivas lo tiene. ¡Está en su prime sin duda!”, analizó.

A favor de Uriel, en ese sentido, tiene que en el equipo dirigido por Martín Anselmi tiene mucha mayor competencia, a diferencia de Alvarado, lo que hace ver más indispensable al segundo con el Rebaño Sagrado.

“Otro punto a considerar es la percepción de la afición. En Guadalajara no lo extrañan. En Cruz Azul está consolidado. Con Chivas no había competencia directa con Alvarado, su estilo se hizo compatible por las ausencias de centros delanteros nominales. No difiere mucho con lo mostrado en Cruz Azul, pero no es que la afición celeste lo extrañe. Logró elevar su valor a casi 7 mdd, lo que proyecta al club a una eventual y jugosa venta. Por lo tanto, Chivas se beneficia más en lo económico con el Piojo que con Antuna”, puntualizó Mendoza de Grupo Imagen.