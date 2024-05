Para muchos, la carrera de Chicharito Hernández tiene un antes y un después de la llegada de Diego Dreyfus a su vida. El autonombrado coach ha influenciado al delantero mexicano de forma tan determinante, que la afición rojiblanca le atribuye al influencer de la superación personal el ser el causante del bajón futbolístico del CH14.

Y es que desde que Javier Hernández comenzó a juntarse con el impartidor de cursos de autoayuda, su pulcra trayectoria comenzó a ese en picada, al mostrarse más preocupado por cuestiones extrafutbolísticas como su imagen, sus redes sociales y el querer demostrar que es mucho más que un jugador de futbol.

El contundente mensaje de Dreyfus sobre Chicharito

Cansado de las constantes burlas y señalamientos por parte de sus haters, Dreyfus compartió un video en redes sociales en el que negó buscar afectar el rendimiento del delantero azteca con un tono irónico que solo evidencia lo irritable que lo ponen las críticas por parte de los fans de Hernández Balcázar.

“No platico con el Chicharito para que meta goles, para que te tenga contento. Para eso no me contratan. Todos los que hablan de mí no tienen ni puñetera idea a qué me dedico, pero hablan de mí. Hay gente que cree que yo a las 8:00 de la mañana tengo un recordatorio que dice ‘háblale a Chicharito y desconcéntralo, sácalo y hacer que no haga goles’”, dijo el coach de vida en la publicación.

¿Quién es Diego Dreyfus?

Dreyfus, quien cobra cantidades exorbitantes de dinero solo para hacerles creer a sus seguidores que la manera en que él hace las cosas es la correcta, inició su amistad con Chicharito Hernández en 2017, cuando la percepción general sobre Javier era que había cambiado su actitud y ahora era más arrogante y desinteresado por el fútbol.

Por ello, el video del coach de la superación personal surgió debido a que le pidieron un comentario acerca del histórico goleador de la Selección Mexicana, con el objetivo de que lo despertara. Dreyfus supera los 3 millones de seguidores en Instagram, donde ha expandido su influencia a través de podcasts y publicaciones donde aborda temas de la vida cotidiana con un enfoque motivacional, además de tener una faceta como supuesto comediante.