Chivas de Guadalajara afronta una semana que se recordará por mucho tiempo en el futbol mexicano. Inicia una trilogía del Clásico de México contra el América, en un lapso de sólo 10 días. Por ello, David Faitelson aterrizó a los rojiblancos con su análisis crudo. Esto, de cara a esa triple cartelera que comenzará con la serie de Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.

El Rebaño Sagrado llega a este punto del calendario con una derrota 3-0 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. Mientras que las Águilas lo hacen con un triunfo 1-5 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Por ello, el polémico periodista, que ahora es rostro de la cadena TUDN, ubicó a los rojiblancos en su actualidad. Esto, previo también al Clásico Nacional de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

La plantilla del Guadalajara cierra el martes su preparación en Verde Valle, mientras que las Águilas hará lo propio en las instalaciones del Atlas. Esto, con miras al duelo del miércoles correspondiente a los Octavos de Final de Ida de la Concachampions 2024. La vuelta se celebrará el 13 de marzo en el Coloso de Santa Ursula, donde los tapatíos vienen de sufrir un duro traspié. David Faitelson evitó comparar los planteles de ambos equipos y aterrizó a los rojiblancos.

El polémico comunicador de TUDN advirtió que “pero si tu sabes cómo te juega Cruz Azul, como delantero y como entrenador contrario tienes que encontrar la forma de aprovechar esos espacios. América lo encontró. Ahora, no comparemos el plantel del América con el de Chivas, insisto“. Esto, durante el episodio más reciente del programa Línea de 4, para analizar este primer capítulo de la trilogía que tendrá el Clásico Nacional este mes.

David Faitelson no ve al América sólo como favorito

Faitelson, durante su intervención en TUDN, reconoció que Chivas: “De acuerdo, no compitió. Primer tiempo, Cruz Azul le pasó por encima. Hubo un intento de reacción en la segunda parte, con el gol de (Roberto) Alvarado que le anularon. Después, entró Chicharito pero no pasó absolutamente nada“.

El comunicador en el programa Línea de 4, después de un profundo análisis de Oswaldo Sánchez, refirió el favoritismo amplio de las Águilas. Por ello, admitió que “el tema y que no vamos a caer con el cliché de que los Clásicos son distintos. Sí, son distintos, vamos. Sacas otro tipo de espíritu o condición en el jugador. Yo espero que eso suceda con el Guadalajara, pero hoy el América es muy favorito“.

El análisis de Oswaldo Sánchez del Clásico de México

Oswaldo Sánchez, legendario portero de Chivas en el Apertura 2006, reconoció ante la mesa que “llegar a los Clásicos como con etiqueta de no favorito siempre te va a dar esa ventaja, llegas más tranquilo“. Añadió que “he estado muy de cerca en los partidos de Chivas este torneo y es un equipo que ha tenido solamente dos partidos malos, contra Necaxa y el primer tiempo contra Cruz Azul, que los borró y los pudo humillar en demasía“.

El inolvidable arquero del Guadalajara, campeón en ese Apertura 2006, admitió que “en el segundo tiempo, el técnico se da cuenta que se equivocó en el planteamiento, porque puso al Piojo (Roberto) Alvarado y a (Cade) Cowell en donde no los había puesto. Contra Pumas habían brillado jugando a pierna cambiada y acá los pone a pierna natural. Se tapó solo y en el segundo tiempo saca línea de cinco. Equipara lo que estaba haciendo Anselmi y compitió un ratito“.

San Oswaldo advirtió en TUDN que “es cierto, Cruz Azul ya tenía el partido resuelto, pero a excepción de esos dos partidos de Chivas, en los otros juegos había generado muchas llegadas. El Pocho Guzmán había sido incisivo, tan es así que lleva seis goles en el torneo; Beltrán había sido intenso“. Al ser increpado por Aldo Farías, le replicó que su intervención sobre Chivas y un posible pálpito: “no es un presentimiento. Es un análisis que se ha hecho, porque me ha tocado seguirlos en todo el torneo“. En cuanto a la calidad de los planteles, explicó que “no, América es diferente“.