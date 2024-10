Chivas de Guadalajara se encuentra sumido en una inestabilidad que los dejó al descubierto con la derrota en el Clásico Tapatío. Los rumores que advierten una posible salida del entrenador Fernando Gago en plena ronda regular del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, generó descontento. Algo que la afición chivahermana le hizo sentir al timonel argentino con abucheos. Por ello, David Faitelson confirmó lo que el entorno rojiblanco cree de la postura que tuvo el técnico al negar todo.

El polémico periodista, ahora en TUDN, reconoció que hay: “Incertidumbre. Eso ha tenido Chivas en las últimas horas. Es increíble, el entrenador de casa llegó al Clásico (Tapatío) con abucheos, con recriminaciones, con insultos. ¿Se imaginan eso? Que tu entrenador, en tu estadio; tus propios aficionados te griten y te digas las cosas. Yo no sé si esto, hasta cierto punto, estaba preparado o se lo preparó alguien o le mandaron a alguien. Pero hay incertidumbre en Chivas y la incertidumbre no te ayuda en nada“.

Faitelson, durante el programa Línea de 4 del lunes, reconoció que el derbi jalisciense era clave para el repunte de Chivas. Señaló que “me parece que era un partido fundamental, Guadalajara está peleando ahí el puesto de Play-IN. Era un partido clásico contra tu acérrimo rival de la ciudad, una buena oportunidad para demostrar que quieres llegar a la Liguilla. Pero todo en Chivas se está derrumbando, poco a poco”.

Alex de la Rosa, conductor del espacio, le consultó: “¿Le crees a Gago?”. La respuesta del comunicador confirmó lo que toda la afición de Chivas considera de la postura que tuvo el técnico ante los rumores. Así, esbozó que “no. Yo creo que Gago miente, totalmente. Miente, es un mentiroso. La gente en Argentina, periodistas de todas las cadenas, confirman que él va a ser el siguiente entrenador de Boca Juniors y que ya el tema está en manos de abogados. Es decir, ya ni depende ni de Gago; está en manos del abogado de Boca, de Riquelme y el abogado de Chivas“.

Fernando Gago no tiene confirmada tampoco su permanencia en el Rebaño Sagrado (IMAGO7)

Marc Crosas ve positiva la salida de Fernando Gago

El exfutbolista Marc Crosas se sumó al debate sobre el futuro de Fernando Gago en las Chivas y sumó un tema interesante. El analista de la cadena TUDN advirtió el lado de positivo de la posible salida del técnico. Refirió en el programa Línea de 4 del lunes, que “le sumó que Chivas también ganaría si se va Gago. Porque si una persona que sale en rueda de prensa y asegura: ‘que no he hablado, que no he hablado, que no he hablado…”. Y al final sí se acaba yendo es que está mintiendo. Entonces, yo no quiero a nadie así al frente de mi proyecto“.

Crosas, de inmediato se retractó de su aseveración. Esto, al considerar que “no digo que este mintiendo. o sea, yo sí le creo a Gago. Porque realmente sí hay una negociación es que Chivas también está al tanto de eso. Porque desde Argentina o desde saca la información, es: ‘están negociando con Chivas, que si los pagos, que si ahora, que si en diciembre, que si no sé cuanto’. Entonces, si hay una negociación, es a tres bandas. No es sólo con Gago o con la gente de Gago“.