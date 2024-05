Roberto Alvarado fue figura protagónica de las Chivas de Guadalajara en la victoria 0-1 sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Anotó el único gol de la edición 249 del Clásico Tapatío, correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Con el que selló el boleto directo a la Liguilla de los rojiblancos, tras consolidarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones. Un análisis de Damián Zamogilny magnificó el desempeño que tuvo el Piojo en este derbi jalisciense.

El polivalente atacante, que llegó en intercambio para el Clausura 2022, se mantuvo inamovible en la alineación de Fernando Gago. Los rojiblancos se impusieron por la mínima diferencia, gracias al gol del Piojo Alvarado (74′). El Rebaño Sagrado se quedó con el sexto puesto de la clasificación al alcanzar 31 puntos. La pieza clave para este repunte de los tapatíos en esta etapa cumbre del torneo es el irapuatense de las Chivas y así lo resaltaron los análisis.

El Ruso Zamogilny se aventó el lunes un extenso reporte en TUDN sobre el desempeño de Alvarado en el Clásico Tapatío. El analista advirtió que “vamos a hablar un poco de Chivas, para todos los chivahermanos que luego me atienden por redes sociales. Vamos a ver el partido del Piojo, que fue extraordinario. Un clásico tapatío maravilloso, vamos a irnos a detalles en algunas de las acciones“.

Señaló: “Primero, ¿de qué jugó Alvarado? Viene jugando ya como un interior, mediapunta, mucho más lanzado a la ofensiva en un 4-1-4-1 ubicado como un interior derecho. Pero es el que tiene más libertad, el que tiene más capacidad -incluso- física para llegar al área. ¿Qué te da Alvarado, que no te da el Pocho Guzmán? Por eso, el Pocho no juega hoy, Alvarado regresa“.

Las ventajas de Roberto Alvarado en el mediocampo

Zamogilny prosiguió su análisis en el programa Línea de 4 a través de TUDN y reconoció: “mira a dónde regresa. Trabaja con el lateral rival, hacen dos contra uno al extremo. Trabaja junto con (Fernando) Beltrán y el Guti (Érick Gutiérrez) y esto, es muy valioso hoy en el futbol mexicano. Porque, un jugador más que defiende te equilibra el equipo, sin ninguna duda“.

El Ruso refirió que “con balón: la libertad. Interior derecho, decíamos, aquí lo vemos por la izquierda con Beltrán cruzando la cancha. Pierde la pelota y después, cuando no la tiene: el orden“. Añadió, que “aquí, se pueden reacomodar: Alvarado por izquierda, Beltrán por derecha a perfil natural, con el Guti siempre respaldando. Pero, cuando la jugada lo permite se vuelven a reacomodar como inicialmente estaban, con Alvarado por el sector derecho a pierna cambiada, es zurdo y Beltrán por la izquierda a pierna cambiada, porque es derecho, siempre con el respaldo de Érick Gutiérrez“.

¿Cómo trabaja Roberto Alvarado con el balón en Chivas?

El exfutbolista en Liga MX con Puebla reveló que “vamos a lo bueno. Sin pelota, pareciera que el futbol nunca es bueno. ¿Cómo trabaja Alvarado en la recuperación? Mira a dónde llega, por delante de la línea defensiva y los recorridos que tiene son extraordinarios. Es maravilloso, con pelota, sin pelota, pero te llega al área. Aquí recorriendo aproximadamente 70 metros. La inteligencia para juntar hombres y pasar al hombre libre es algo que lo ha desarrollado, ya tiene bastante experiencia en Primera División“.

Indicó a TUDN que “aquí no le juegan la pelota, pero había ocupado bien la zona por detrás de la defensa. No le tiran el centro, se lo tiran tarde. Pero, es un jugador muy inteligente para encontrar los espacios. No solamente de tres cuartos de cancha en adelante, también lo vemos iniciando la jugada; lo que se llama la base de la acción ofensiva. Con mucho criterio para jugar la pelota, para encontrar al hombre mejor ubicado o que pueda tener ciertas ventajas y siempre con una rueda de auxilio. No puede el lateral yendo por fuera, vamos otra vez hacia atrás, ahí está siempre con ese criterio entre líneas encontrando a su compañero, para que esta jugada termine en un disparo“.

Roberto Alvarado de cara al arco rival con Chivas

Damián Zamogilny rescató que “Alvarado no solamente tiene último pase. Tiene gol que ha mostrado, que es un tipo bastante constante en estas últimas dos jugadas. Sino también puede iniciar las jugadas y puede direccionar los ataques de buena manera, cuando el Guti no trabaja o está marcado. Aquí lo veíamos cómo inicia y a dónde llega, otra vez entre líneas se posiciona bien, es inteligente para ubicarse, recibir con cierta ventaja. Aquí al costado del contención y después, pasa con pierna derecha, es zurdo, pero tiene una buena derecha. Lo vamos a ver en varias oportunidades jugar la pelota con pierna derecha, con mucha naturalidad“.

Zamogilny, en cuanto esa polivalencia, le agregó “la impronta, la creatividad para sacarse a un hombre de encima. Lo pueden presionar y le puedes dar la pelota, eso es algo básico en un futbolista de ofensiva y después, cuando tiene inferioridad numérica, tiene también la capacidad de regate. No es el típico extremo, porque en su momento jugaba de extremo. Pero es el típico extremo, rápido, tiene habilidad, en espacios cortos puede hacer esto, pierna derecha otra vez el centro a la cabeza de su compañero, que la falla“.

El Ruso añadió en su análisis: “ahora sí cuando entró el Chícharo en el minuto 60, jugaron con un doble punta. A Alvarado lo tiraron un poquito más a la banda y aquí tiene también capacidades. Es un jugador bastante completo, lo deja solo a Javier (Hernández Balcázar) y no se percata que estaba con tiempo y espacio. Entonces, controla cubriendo la pelota y ya después, el disparo se le hace complicado. Pero Alvarado generó tanto por dentro, como por fuera“.

Lo que le ofrece Roberto Alvarado a las Chivas

El exfutbolista analizó su golazo en el Estadio Jalisco. Refirió que “después, este cambio de frente de Chiquete, que es extraordinario. El control, ¿la pensó así, no la pensó así? Pero, cómo se quita al hombre de encima con el control y después, a 26 metros, la termina poniendo en el ángulo con mucha confianza, con esa zurda bastante interesante que tiene Alvarado. Abrió el partido para el Guadalajara, lo metió en calificación directa“.

Zamogilny agregó que “vamos a ver lo que te da Alvarado. Mira cómo resuelve de primera intención, con la marca encima ¿a dónde juega la pelota? Cambio de frente, ya lo tenía visto a su compañero y a partir de esta progresión ofensiva de Beltrán, observa a Alvarado, ahí lo vamos a ver llegar. Allí está, cómo llega al área a rematar. O sea, inició la jugada, recorrió 70 metros y disparó“.

Completó su extenso análisis con la interpretación de algunas estadísticas que dejó el Piojo Alvarado en el Clásico Tapatío. Refirió que “los números son muy buenos, pero hablando de lo físico. Recorrió más de 12 kilómetros, tuve acceso ahora a los números, hizo casi 740 metros de carreras de alta velocidad, que es algo muy importante en el futbol. Estuvo solamente por debajo de (Ricardo) Marín, que casi rozó los mil metros. O sea, maravilloso lo de Alvarado en el desgaste, en la posesión de la pelota, en lo que le da al Guadalajara. Acertó completamente Gago en incorporarlo ahí al mediocampo“.