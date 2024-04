Paulo César Chávez fue uno de los dos jugadores que se quedaron fuera de la Selección Mexicana de Futbol previo a disputar el Mundial de Francia de 1998. Tilón tenía 22 años y era uno de los jugadores mexicanos más talentosos del momento gracias a su gran nivel mostrado con Chivas, sin embargo, el seleccionador Manuel Lapuente decidió bajarlo de la convocatoria.

Tilón Chávez brilló en la Liga MX, particularmente a finales de los años 90, cuando fue pieza fundamental de las llamadas Súper Chivas que se coronaron en el torneo Verano 1997, cuando incluso se encargó de meter dos de los seis goles con los que el Guadalajara le pasó por encima a Toros Neza en la Gran Final. Pero a pesar de todos los logros que había recién cosechado, Manolo Lapuente no estaba convencido de que encajara en su esquema.

“Es de los dolores más grandes en mi carrera, porque sí estaba en mis manos. Tuve la oportunidad de jugar en los partidos amistosos, de jugar la Eliminatoria, la Copa América 1997. Sobre todo en la gira por Europa debí marcar más diferencia, hacer algún gol, participar en jugadas de gol porque me tocó jugar más adelante, no pude, y las cosas fueron claras. Me faltó un poco de capacidad, sobre todo experiencia internacional, yo tenía muy pocos partidos internacionales”, recordó Chávez con el periódico Reforma hace unos años.

La versión de que Lapuente confrontó a Cabrito Arellano y Tilón Chávez por un lugar en el Tri

Según la versión del periodista Martín del Palacio, misma que compartió tiempo atrás, Lapuente no se decidía entre dos futbolistas de Rebaño Sagrado, Jesús ‘Cabrito’ Arellano y Tilón Chávez, por lo que los mandó llamar para que ellos eligieran quién viajaría al Mundial de Francia 98.

Tanto Tilón como Cabrito le dijeron al DT que no podían ellos tomar una decisión así y le devolvieron la responsabilidad al propio técnico. Al final, Lapuente se decantó por Cabrito, quien terminó por subirse de último minuto al barco rumbo a la Copa del Mundo, donde tuvo una gran actuación en tierras francesas.

¿Indisciplina dejó a Tilón Chávez fuera del Mundial pese a buen momento con Chivas?

Algunas versiones apuntan a que una supuesta indisciplina habría orillado al Tilón hasta esa instancia. Por ello, el padre de Mateo Chávez, habría evadido el tema en diversas ocasiones y solo reconoce a Lapuente como alguien que siempre fue directo con sus jugadores, más allá de la controversia surgida a la hora de ponerlo a decidir junto al Cabrito.

“Como decimos en el ambiente del futbol, ‘fue muy derecho’. Desde que salimos de México sabíamos que había dos jugadores que iban a quedar fuera, y desgraciadamente nos tocó a David Oteo y a mí. Pero yo siempre quedé muy agradecido con Lapuente y su cuerpo técnico, siempre fueron muy claros con nosotros, porque tuvimos nuestra oportunidad de jugar y participar. Después, él (Lapuente) me convocó a la Copa América de 1999, y otros amistosos, la verdad no me queda más que agradecerle”, dijo al citado medio.