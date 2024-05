La directiva de Chivas tenía una preocupación menos en el mercado de pases, pero Mazatlán le dio un golpe bajo al no cumplir con la negociación que tenían ya acordada.

La directiva de las Chivas de Guadalajara, comandada por Fernando Hierro, ya trabaja en el mercado de pases de la Liga MX. Los rojiblancos tienen claros los movimientos que buscarán en la adquisición de refuerzos y las bajas del plantel para el Torneo Apertura 2024. Mazatlán le dio un golpe bajo a los tapatíos al no cumplir con una negociación que tenían ya acordada.

El Rebaño Sagrado tenía la intención de acomodar a Eduardo Torres con los Cañoneros, para el próximo torneo. Esto, debido a la llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo mazatleco. El extécnico rojiblanco tenía muy bien considerado a Torres durante su gestión en el redil. Ahora, parece que el Rey Midas cambió por completo de opinión y más bien, regresará a un elemento a la Perla de Occidente.

Un reporte del periodista Omar Villarreal Villalbazo, corresponsal de TV Azteca en Guadalajara, reveló el golpe bajo de Mazatlán en el mercado. Los rojiblancos tienen un par de fichas a préstamo con los Cañoneros, posiblemente ambos vuelvan al redil tras la negativa de Vucetich.

Villa Villa reveló en su cuenta personal de Twitter, que “Mazatlán tiene en la contención a (José) Esquivel y recuperó a (Roberto) Meraz. ¿Para qué ocuparía otros dos contenciones como Morsa (que no quisieron aplicar la opción de compra) y Lalo Torres? No lo veo“. Así, confirmó que los Cañoneros no ejercieron la cláusula para adquirir a Sergio Flores. Un golpe bajo, porque ahora volverá al redil y habrá que encontrarle acomodo en el plantel.

Los números de Sergio Flores en el Clausura 2024

La Morsa Flores, de 29 años de edad, tuvo otra regular participación con Mazatlán en el Clausura 2024. Con números casi idénticos a los que tuvo en el Apertura 2023 con los Cañoneros. El mediocampista defensivo tuvo participación en 15 de las 17 fechas de los mazatlecos en la ronda regular. De ellos, alineó en nueve ocasiones, para totalizar 878 minutos y recibió cuatro tarjetas amarillas.

¿Cuándo inicia Chivas la pretemporada del Apertura 2024?

El Rebaño Sagrado, luego terminar su participación en el Clausura 2024, comenzó un periodo de vacaciones, que termina el martes, 4 de junio. El miércoles 5 de junio, la plantilla reportará para el primer día de pruebas físicas y exámenes médicos. A efectuarse en la clínica del Dr. Rafael Ortega y las instalaciones de Verde Valle. Así, darán inicio a una pretemporada que se extenderá por todo un mes. Esto, debido a que el viernes 5 de julio está programado el comienzo de la actividad de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.