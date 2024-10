El guiño de Quique Setién al posible contacto de Chivas: "No me importa el lugar..."

Quique Setién se reveló este jueves como el “tapado” español que analiza la directiva de las Chivas de Guadalajara para asumir el banquillo. Los rojiblancos visitan el fin de semana a Pachuca en la reanudación del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, bajo el mando de Arturo Ortega. El extimonel del FC Barcelona lanzó un guiño al posible contacto de los tapatíos en una reciente entrevista.

El español apareció el pasado 13 de octubre en Málaga, en donde practicó su otra gran pasión: el ajedrez, durante el Marca Sport Weekend. Setién platicó en exclusiva con el canal Gol Play y se refirió a una posible vuelta a los banquillos. El estratega cantábrico, de 66 años de edad, reconoció que le gustaría volver y no cerró las puertas a una oferta del extranjero. ¿Guadalajara?

El extécnico del Real Betis reveló todo sobre su futuro al programa Directo Gol, desde Málaga. Señaló que “bueno, siempre que pueda aparecer algo que me atraiga, que me estimule… Pues, sin duda“. El cántabro advirtió que “aún no he decidido retirarme. Pero, tiene que ser algo que realmente se acomode un poco a mi manera de ser y a mi manera de hacer las cosas“.

Setién no se cierra e inclusive mira al exterior, ante una probable oferta del Guadalajara en la Liga MX, a pesar que toda su carrera ha sido en España. El español lanzó un guiño a Chivas al revelar, que “no descarto marcharme lejos. Como digo, no me importa el lugar y sí el sitio“. Esto último, después de los acercamientos que tuvo con Besiktas (Turquía) y con un club de Egipto antes de fichar con el Barcelona en 2020. El cantábrico habría sido contactado por Fernando Hierro como intermediario del comité deportivo tapatío y ahora, negocia con Fran Pérez y Juan Carlos Martínez. ¿Se dará?

El Rebaño seguirá con Ortega como timonel el resto del Torneo Apertura 2024 (IMAGO)

¿Quién es Quique Setién? El “tapado” que busca convencer Chivas

Enrique Setién Solar (Santander, 27 de septiembre de 1958) es un exfutbolista y entrenador. Después de casi 20 años de carrera como mediocampista se retiró en 1996 y reapareció como técnico a inicios de este siglo. Asumió en 2001 al Racing de Santander. Siguió en Poli Ejido, Logroñés y CD Lugo. Se estrenó en Primera División con Las Palmas en 2015 y tras asegurar la permanencia pasó al Real Betis, con el que brilló. Después de dos campañas, llegó al FC Barcelona en enero de 2020 y fue despedido en agosto. Luego de ese golpe, volvió en 2022 con Villarreal y en su segunda temporada finiquitó un contrato, que lo mantiene en un litigio con el club castellonés. De llegar al redil, sería su primera experiencia fuera de España, una idea a la que no está cerrado.