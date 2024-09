Chicharito Hernández mantiene el suspenso sobre su regreso a la cancha en este Clásico Nacional del Torneo Apertura 2024. El canterano de las Chivas de Guadalajara, este martes, volvió a trabajar separado del grupo principal, bajo el mando de Fernando Gago. A pesar de ello, envió un potente mensaje a toda la afición rojiblanca de cara a la edición 257 de la máxima rivalidad del futbol mexicano.

El plantel principal tapatío trabaja hasta el viernes en las instalaciones de Verde Valle, para ultimar los detalles de esta visita al Club América. El Rebaño Sagrado se enfrenta con su eterno rival en el marco de la Jornada 7 del Apertura 2024 en el Estadio Ciudad de los Deportes. La delegación se traslada ese día a la capital rojiblanca para compartir con su afición antes de la edición 192 del Clásico de México en la Liga MX.

Javier Hernández no juega con el Guadalajara desde el 20 de julio, en la victoria 2-0 sobre Mazatlán en el Estadio Akron. Una lesión muscular lo apartó de la Leagues Cup 2024, así como los partidos ante Tigres UANL (1-1) y FC Juárez (5-0). Ni el parón por la visita a Estados Unidos, ni la Fecha FIFA de septiembre le permitieron al atacante reincorporarse a los entrenamientos.

Hernández Balcázar, a pesar de ello, no perdió la ocasión de enviar un mensaje a los aficionados y seguidores para este Clásico Nacional. El ariete publicó una emotiva historia en Instagram, en la que aparece junto a su preparador personal: Anthony Mujica. Chicharito refirió: “No one will know the violence it took to become this gentle”, una frase que en español sería: “Nadie sabrá la violencia que se necesitó para convertirse en esta gentil persona“.

Los números de Chicharito Hernández en el Apertura 2024

El experimentado delantero de las Chivas no ha tenido la participación esperada en este torneo. Chicharito ha visto acción en apenas cuatro de las seis fechas disputadas hasta ahora en el calendario del Apertura 2024, todas como titular. El atacante suma 279 minutos, sin poder aún estremecer la red en este semestre.

¿Cuándo juega Chivas el Clásico Nacional del Apertura 2024?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 14 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el Club América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la capital mexicana. Una histórica edición 257 del Clásico Nacional en el marco de la Jornada 7 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Un partido que tiene pactado su inicio a las 18:50 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

América vs. Guadalajara