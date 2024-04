Miguel Ángel Ponce es uno de esos futbolistas que genera sensaciones extremas dentro de la afición de las Chivas de Guadalajara. Es recordado por su entrega en cada clásico o es odiado por alguna razón, que el exdefensor desconoce. Esa misma incomprensión le permitió al Pocho confesarse de manera exclusiva con Rebaño Pasión. Así, reclamó por esa intensa división que causó en el chiverío y que no le permitió disfrutar más del cariño de sus seguidores.

El lateral izquierdo llegó al redil en 2007 y se mantuvo durante 15 años en una carrera de altibajos dentro del Rebaño Sagrado, hasta octubre de 2022. El zaguero quedó libre y desde entonces, poco se sabía de su vida, la que dedicó a su familia. A comienzos de este año reapareció, en una nueva función, como directivo de La Gloria FC en la novedosa People’s League. El entretenimiento sedujo al Pocho Ponce, quien también luce con un podcast en streaming.

Ponce, en su plática con Rebaño Pasión, despertó una curiosidad que siempre generó en la afición del Guadalajara. Un sentimiento muy parcializado: Lo odian o lo aman. Por ello, le consultamos “¿cómo te sientes en esa dualidad de extremos en el chivahermano?“. La réplica del californiano, de 35 años de edad, quien se mantiene como agente libre fue intrigante.

El exdefensor del Guadalajara reconoció que “bueno, lo he vivido ahora. Empecé a hacer streaming con la gente. Entonces, la gente empezó a conocerme mucho más y se empezó a dar cuenta que no era un mal tipo. A lo mejor, ellos no sé por qué tenían esta idea de que yo no era buen tipo o quizás no era buena onda. Y quizás por mi personalidad, mi rostro, no sé“. Con esa misma incomprensión, no logró dar con un motivo lógico para esas sensaciones dispares, que despertaba en el chiverío.

“Pero últimamente he visto que la gente me dice que extrañamos a un jugador como tú, que sí sentía los colores, que sí se sudaba la playera. Que no se ocultaba en los clásicos, que esto, que lo otro y pues, la verdad difícil. Porque me hubiera encantado que estando como jugador, pues sentir ese cariño, ese amor de la gente hacia mí“.

“Pero de todas maneras pues yo feliz, contento por todo lo que viví. También contento, que ahora la gente se ha dado cuenta que realmente si portaba los colores con orgullo y coraje“.

Miguel Ponce revela su nueva faceta de streamer

El exdefensor de las Chivas, también directivo de la empresa All Glory Gaming, ha sido seducido por la industria del entretenimiento tecnológico. Ahora, como streamer y conductor de su podcast Cascarita Rivals, reveló a Rebaño Pasión cómo esta novedosa faceta le ha ayudado a comunicarse de forma más certera.

Ponce, como comunicador, reconoció que: “sí. La verdad, es que te tienes que soltar, te tienes que desenvolver, pues tienes que entretener a la gente de cierta manera. Porque por eso te están viendo y pues, no puede ser un tipo callado. Pues, obviamente, ahí buscas la manera de cómo seguir hablando, para que se entretengan y no pierdan el interés“.

El californiano, de 35 años de edad, añadió que “obviamente me falta muchísimo, por supuesto; pero estoy aprendiendo. También con este tema de la People’s League también hay que estar todo el tiempo en la pantalla, hablando, viendo el partido. Tratar de emocionar a la gente con los gritos de gol o qué sé yo. Entonces, es aprendizaje todo esto y pues, por supuesto que tenemos todavía muchas cosas que aprender“.

Los números que dejó Miguel Ponce en Chivas

Miguel Ángel Ponce Briseño desarrolló una extensa trayectoria en la institución tapatía. Comenzó con el extinto Chivas San Rafael, con el que jugó 19 duelos y 16 como titular, con 1,477 minutos y un gol. Pasó por el antiguo Tapatío y sumó 32 minutos en un juego. Así, como por el filial Guadalajara de Segunda División, en el que tuvo 30 cotejos y 26 en la alineación, con un gol en 2,299 minutos. Con ese mismo elenco, en Tercera: disputó 90 minutos en un compromiso.

El defensor pasó por el también desaparecido Chivas Rayadas en Segunda División, con el que completó 12 duelos, siete como titular y un gol, además de 861 minutos. Como refuerzo de la categoría Sub20 disputó 28 encuentros, 27 en la alineación y totalizó 2,371 minutos.

Ponce con el primer equipo de las Chivas alineó en 204 de sus 242 partidos en Liga MX, acumuló 18,106 minuto y un total de ocho goles. Le anotó a Tigres, Atlas, Cruz Azul, Monterrey, Puebla, en dos ocasiones, así como a Querétaro y Necaxa. En la Copa MX añadió 35 compromisos y 34 como titular, con 2,913 minutos y un gol. Además, tuvo participación en las ediciones 2010 y 2012 de la Copa Libertadores, para sumar nueve encuentros y 704 minutos. Así, que disputó 377 juegos en su carrera con la playera rojiblanca y coleccionó cuatro títulos.