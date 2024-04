Miguel Ponce, exdefensor de las Chivas de Guadalajara, se mantiene cercano al futbol en un peculiar evento: la People’s League. El excanterano, que sigue fresco en el recuerdo de sectores de la afición rojiblanca, platicó en exclusiva con Rebaño Pasión y analizó esta novedosa faceta. El Pocho ahora es dueño de La Gloria FC, para seguir lo más cerca posible de su pasión y ya completó la primera temporada como dirigente.

El lateral izquierdo llegó al redil en 2007 y se mantuvo durante 15 años en una carrera de altibajos dentro del Rebaño Sagrado, hasta octubre de 2022. El zaguero quedó libre y desde entonces, poco se sabía de su vida, quien la dedicó a la familia. A comienzos de este año reapareció, en una nueva función, como dirigente de La Gloria FC en la novedosa People’s League. El entretenimiento absorbió al Pocho Ponce, quien también lanzó su podcast en streaming.

Ponce, durante la plática con Rebaño Pasión, se refirió a cómo le llegó esta oportunidad de ser directivo y cómo se ve en esta nueva faceta. Con la claridad que caracteriza al californiano, ya con 35 años de edad, reveló que “llega pues en buen momento. La verdad es que nos estábamos empezando a meter un poquito más de lleno al entretenimiento, al streaming y a este tipo de cosas. Tenemos una empresa de Gaming y bueno, cuando nos platicaron de la posibilidad de tener un equipo, hicimos todo lo posible para que sucediera“.

El exzaguero del Guadalajara agregó que “después, hubo un lapso ahí donde no se dio y hubo pues otras cosas, pensamos que ya no se nos iba a dar. Bueno, al final se terminó dando y pues, muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad y pues aquí andamos, tratando de hacerlo lo mejor posible“. Advirtió el Pocho que ahora “somos dueños de un equipo, hay que saber manejar a los jugadores. Conocemos mucho de esta parte de ser dueño y jugador. Hemos tenido pues mucha gente que sabe, por ejemplo, pues en Chivas mucha gente, presidentes, el mismo dueño, también los jugadores. Entonces, creo que aprendimos un poquito de todo y estamos tratando de llevarlo a cabo aquí“.

Miguel Ángel Ponce quedó libre tras vencer su vínculo con Chivas en octubre de 2022 (IMAGO7)

¿Cómo llega Isaác Brizuela a este proyecto de La Gloria?

El exprofesional, nacido en California, confesó que “al Cone (Isaác Brizuela) lo invité yo. Realmente, teníamos varios candidatos, pero no se pudo concretar con ninguno de ellos. Entonces, después platiqué con él, le interesó la situación, el movimiento, todo y encantado nos dijo que sí y pues, por supuesto, que yo también contento. Porque, además con él tengo muy buena relación, nos llevamos muy bien, nos conocemos de muchos años. Entonces, estamos haciendo todo lo posible para llevar esto a buenos términos“.

La Gloria FC en su primera temporada

Miguel Ponce consideró que “estuvimos a nada de poder ser primero, segundo lugar. Pero, pues así es este deporte. Además, la dinámica también es así. O sea, vas ganando por dos, tres goles y no te puedes confiar. Porque hay unas dinámicas, que los goles cuentan doble o te distraes poquito y bueno, te empatan el partido. Así nos pasó en el último juego, nos dieron la vuelta y bueno, eso hizo que que fuéramos quinto en la tabla, pero el equipo la verdad es que ha venido bastante bien“.

La Gloria FC culminó el 16 de abril su primera temporada en la People’s League. Esto, después de imponerse 7-6 (6-6) en tanda de penales sobre Tanos FC en el repechaje y se clasificó a las semifinales. El equipo del Pocho Ponce se despidió en la ronda previa a la Gran Final tras caer 4-3 ante Gambeta, en un agónico desenlace. Así se despidió.

¿Cómo le fue con esas dinámicas de la People’s League?

El californiano reconoció que “pues, nos vamos adaptando. La realidad es que es eso, no. Adaptarte a lo nuevo, a lo que viene, a lo que sigue y es pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Conocer bien las reglas para quizás poder sacar ventaja. Una vez que a lo mejor te adaptas a ello, las conoces bien, trabajas para que puedas sacar ventaja de ellas y tratar de ser un equipo competitivo que siempre sea un rival a vencer“.

Ponce, en cuanto a esa adaptación, fue consultado por Rebaño Pasión si considera que tiene ventaja frente a los demás dueños de equipo en la People’s League. Replicó con algo de picante: “No es por demeritar a nadie, pero sí siento que saco un poco de ventaja. Todavía estoy activo físicamente. La verdad, es que me siento muy bien, soy un tipo disciplinado en ese sentido. Entonces, creo que sí, de cierta manera, pues hay cierta ventaja en un mano a mano“.

El épico duelo que Miguel Ponce libró con su ídolo de Chivas

El exlateral de las Chivas, sobre esos duelos de dueños, recordó el reto que le enfrentó con Carlos Salcido. Considerado uno de los momentos más icónicos que ha dejado esta primera temporada de la People’s League. En Rebaño Pasión le consultamos: “¿Cómo lo viviste? Enfrentando a un jugador que viste y con el que compartiste en Guadalajara“.

Miguel Ponce reveló que “a Salcido lo conozco de muchos años. Un tipo que siempre lo he admirado, esa es la realidad. De chiquito, él era mi ídolo. Después, ya tuve la oportunidad de tenerlo como compañero y bueno, ahora tuve la posibilidad también de enfrentarlo“. Añadió que “ya estando en este show, que es la People’s League, me estaba enfrentando a un gran tipo, un gran jugador. Pero pues obviamente, yo estoy físicamente, más trabajado, más entrenado. Él ya se dedica a otras cosas, es un entrenador que lo hace muy bien y pues simplemente aproveché el descuido que tuvo de dejarme la pelota ahí y pues meterla no, porqué sino después es cansado. El uno contra uno es (desgastante). Sí necesitas tener muy buena condición física“.

El Pocho advirtió del episodio viral del evento, que “si yo la hubiera fallado, pues ahora tengo que regresar a defender mi portería. Y de hecho, yo pensé que al gol ya se iba a terminar y me dijeron: no, todavía sigue. No, pues ya estábamos parados, porque ya no teníamos piernas“.

¿Como calificas el nivel del jugador en la People’s League?

El exjugador del Guadalajara reconoció que “el nivel es alto. Los chicos conocen a la perfección la modalidad y traen mucha experiencia. En este rubro, la intensidad con la que juegan es muchísima. Cada que nosotros entramos a hacer el mano a mano es cansado. Y ellos lo hacen y lo hacen ver fácil, pero la realidad es que es complicado“. Añadió en su análisis a Rebaño Pasión que “el nivel futbolístico que han mostrado ellos es buenísimo. Además, que la Selección que quedó campeona del mundo en futbol siete está también en la People’s League. Entonces, el nivel es altísimo. Nos toca jugar a nosotros también como presidentes, no va a ser lo mismo que ellos, pero ahí vamos a tratar de hacer lo mejor posible y adaptarnos al ritmo que ellos juegan“.