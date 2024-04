Miguel Ángel Ponce digirió una de las noticias más difíciles de su carrera el miércoles, 12 de octubre de 2022. Ese día, Chivas de Guadalajara confirmó la baja del exdefensor tras finiquitar su contrato y dejarlo como agente libre. El Pocho aseveró casi dos años después de asimilar este golpe bajo, que “las cosas pasan por algo“. Así, reveló la emotiva decisión que tomó en una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

El lateral izquierdo, nacido en California, se unió al Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2007 con el extinto Chivas San Rafael, tenía 18 años. Meses después, debuta con el Tapatío en el Ascenso MX y el 24 de abril de 2010, hizo lo propio con el primer equipo en el empate 1-1 de visita a Cruz Azul. 15 años más tarde fue notificado que no entraba en planes, por lo que no se renovaría su contrato. Así, un miércoles cualquiera se acabó la rutina de ir a Verde Valle para el Pocho y por ello, tomó una drástica decisión.

El Pocho Ponce, durante una plática exclusiva con Rebaño Pasión, confirmó que todavía sigue activo. Por ello, surgió la consulta: “¿Crees que hubieses tenido la oportunidad de seguir en la Liga MX con otro equipo?“. Su réplica fue inmediata y sincera: “Sí, sin problema. La verdad, es que de la manera en que yo me cuido y como trabajo y lo disciplinado que soy, me hubiera dado fácilmente para jugar dos años más, sin problema. Pero bueno, las cosas pasan por algo y pues nada, aquí seguimos; activos, listos, para cualquier cosa que venga“.

El exdefensor del Guadalajara, de 35 años de edad, tras esa afirmación de sentir que aún puede aportar en la cancha, se refirió a las oportunidades. Confesó que “ofertas hubo, no muchas. La realidad es que sí hubo pocas (propuestas), pero de todas maneras no eran de mi agrado, no era lo que yo pretendía“. Por lo que advirtió su emotiva decisión al acotar que “además, ya estaba en otra etapa de mi vida. Mi esposa estaba embarazada. Venía, en camino mi hijo y ya priorizaba otras cosas. Entonces, lo económico en lo futbolístico, no era muy bueno, esa es la realidad. Pues, ya decidí mejor dedicarme a mi familia“. Una determinación de vida, imposible de cuestionar o criticar.

Araceli Torres Solorio y Miguel Ángel Ponce son padres de su primogénito Luka (Instagram)

Miguel Ponce aseguró que se mantiene activo

El exlateral de las Chivas, ya casi dos años después de su afirmación que “me hubiera dado fácilmente para jugar dos años más“, sigue activo y en forma. El californiano tras platicar sobre su salida de Verde Valle y la posibilidad de seguir en la Liga MX, aún no cierra la puerta a las canchas. Esto, a pesar de ya desarrollar una trayectoria en el entretenimiento, con su podcast All Glory Gaming y ahora en la People’s League. Como dueño de La Gloria FC, ya demostró que se mantiene en ritmo de juego.

Ponce nos comentó que, después de 15 años en Chivas: “Ya creas buenos hábitos durante tu vida, durante tu carrera. Y ya los mantienes, para toda tu vida, eso pasó conmigo y pues, por eso es que seguimos manteniéndome firme“.

¿Cómo se ve Miguel Ponce en el futbol: técnico o directivo?

El exdefensor del Guadalajara y actual dirigente de La Gloria FC en la novedosa People’s League, que transmite TV Azteca, se decidió entre ambos mundos. El exprofesional al ser cuestionado por su deseo futuro de seguir ligado al futbol, descartó por completo sentarse en el banquillo.

Ponce reconoció que como entrenador o asistente, “no. La realidad es que me gusta más esto. Me gusta más ser dueño de un equipo, poder manejarlo. Tratar de darles todas las herramientas, para que puedan ellos (los jugadores) desempeñarse de la mejor manera. Tratar de ayudarlos en lo más que pueda y pues, con esta experiencia que tuve en el fútbol con diferentes personalidades, tú aprendes, no. Entonces, tratas de lo que hicieron contigo y no te gustaba, quizás no hacerlo con ellos. Me gusta más como esa parte“.

Miguel Ponce analizó la actualidad de las Chivas

El californiano, exzaguero de las Chivas, analizó el presente de los tapatíos y reconoció que “el equipo había iniciado bien. La verdad, es que me había gustado. Después, obviamente tuvo este bajón, que no nos gustó a nadie. Pero, creo que están retomando otra vez el nivel, el buen fútbol; pues, esa constancia. Ojalá que puedan tener un buen cierre. Chivas depende de sí mismo. Entonces, lo que he visto últimamente, me ha gustado. Obviamente hay detalles, por supuesto que hay detalles, pero creo que lo están haciendo mejor“.

El Pocho recomendó a sus seguidores que sigan “también al Rebaño, que estén pendientes de estos últimos partidos, que pues obviamente todos queremos verlos ganar y que levanten un título más“. Esto, a pesar de haber sido dejado libre aquel miércoles, 12 de octubre, cuando tuvo que decir adiós a 15 años de carrera en Verde Valle. En los que vivió tres etapas en el redil, debido a los préstamos a Toluca (2013) y Necaxa (2018). Con los rojiblancos levantó dos trofeos de la Copa MX (2015 y 2017), una Liga MX (Clausura 2017) y una SúperCopa (2017). Ponce jugó sólo 125 minutos en el Apertura 2022.

Los números que dejó Miguel Ponce con Chivas

Miguel Ángel Ponce Briseño desarrolló una extensa trayectoria de 15 años dentro de la institución tapatía. Comenzó su trajinar en el Apertura 2007 con el extinto Chivas San Rafael, con el que jugó 19 duelos y 16 como titular, con 1,477 minutos y un gol. Pasó por el antiguo Tapatío y sumó 32 minutos en un juego. Así, como por el filial Guadalajara de Segunda División, en el que tuvo 30 cotejos y 26 en la alineación, con un gol en 2,299 minutos. Con ese mismo elenco, en Tercera: disputó 90 minutos en un compromiso.

El defensor pasó por el también desaparecido Chivas Rayadas en Segunda División, con el que completó 12 duelos, siete como titular y un gol, además de 861 minutos. Como refuerzo de la categoría Sub20 disputó 28 encuentros, 27 en la alineación y totalizó 2,371 minutos.

Ponce con el primer equipo de las Chivas alineó en 204 de sus 242 partidos en Liga MX, acumuló 18,106 minuto y un total de ocho goles. En la Copa MX añadió 35 compromisos y 34 como titular, con 2,913 minutos y tres tantos. Además, tuvo participación en las ediciones 2010 y 2012 de la Copa Libertadores de América, en las que sumó nueve encuentros y 704 minutos. Así, que disputó 377 juegos en su carrera con la playera rojiblanca y coleccionó cuatro títulos.